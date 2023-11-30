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不用全身脫光也能泡湯！日本推超便宜「數位澡堂之旅」吸遊客

聯合新聞網／ 綜合報導
位於日本東京都羽田機場附近的大田區利用高科技，推出讓外國觀光客「不需全身脫光」的數位澡堂體驗之旅。圖／擷自《ANNnewsCH》
位於日本東京都羽田機場附近的大田區利用高科技，推出讓外國觀光客「不需全身脫光」的數位澡堂體驗之旅。圖／擷自《ANNnewsCH》

日本的「澡堂文化」十分有名，是不少遊客到當地必體驗的活動之一。據日媒《ANN news》報導，位於日本東京都羽田機場附近的大田區利用高科技，推出讓外國觀光客「不需全身脫光」的數位澡堂體驗之旅。

報導稱，活動中包含日、英文兩種語言，遊客們會先在羽田機場附近的設施，使用VR眼鏡了解「澡堂歷史」，影片指出「日本第一家澡堂建於1591年，並在江戶時代，迅速普及於民間」。在虛擬空間中，也會有導遊以生動、易理解的方式講解澡堂文化。

此外，觀光客們還可以透過問答遊戲學習「入浴禮儀」，像是影片中的小人會提問「在浴室裡使用相機或手機，有罪還無罪？」VR結束後，遊客們將搭乘巴士前往區內經營94年的「改正湯」。該處同樣使用最新技術，讓浴場牆上投射出櫻花、忍者等豐富的畫面，隨著投影影片結束，遊客即可到一旁的足湯放鬆身心。

遊客不只能使用VR眼鏡了解「澡堂歷史」，還可透過問答遊戲學習「入浴禮儀」。圖／擷自《ANNnewsCH》
遊客不只能使用VR眼鏡了解「澡堂歷史」，還可透過問答遊戲學習「入浴禮儀」。圖／擷自《ANNnewsCH》

報導說明，這項旅遊活動還包含在大田區內壽司店用餐，而每人的報名費用只要5000日圓（約新台幣1062元）。大田區觀光協會秘書長飯嶋清市稱「讓人們了解日本引以為傲的『澡堂文化』，將有助於吸引遊客」，而來自法國及澳洲的旅客皆認為「數位澡堂之旅」是很好的主意，可讓外國人快速體驗當地文化。

日本 浴室 出國旅遊

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