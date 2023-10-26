日本販賣機又升級！罐裝「火鍋粥」登場 網好奇：米黏在底部怎麼辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
近期，日本大型飲料公司DyDo Drink推出罐裝粥，引起網友關注。圖／擷自《Maidona News》
近期，日本大型飲料公司DyDo Drink推出罐裝粥，引起網友關注。圖／擷自《Maidona News》

日本自動販賣機的商品多元，不光有冷、熱飲，甚至還曾出現新鮮蔬菜。根據日媒《Maidona News》報導，大型飲料公司DyDo Drink近期推出罐裝粥，民眾可以在販賣機購買，新聞一出讓網友忍不住好奇「米粒黏在底部怎麼辦？」

報導指出，大型飲料公司DyDo Drink繼兩年前，發行含有發芽米的罐裝蔘雞湯後，於今年9月全新推出「螃蟹火鍋湯風味」與「博多水炊鍋風味（類似雞湯鍋）」罐裝粥。DyDo Drink表示，商品的發想是來自吃完火鍋後所煮的粥，其中螃蟹火鍋湯的海鮮與醬油味道十分濃郁，而博多水炊鍋則充滿雞肉與柚子的香氣。

目前這兩款罐裝粥售價均為140 日圓（約新台幣30元），在日本全國的自動販賣機發售。不過，有網友在看到新商品後，紛紛好奇「米粒黏在底部怎麼辦？」DyDo Drink解釋，他們已使用一種特別的製造方法，讓產品內的米粒不會黏在底部，且商品的背面也都有「飲用前請搖勻」指示。根據日本媒體實測，在搖了博多水炊鍋罐裝粥兩到三下後，仍有約10粒米卡在底部，推測該產品應多搖幾下才均勻。

新聞底下，許多網友想嘗試此商品，「我想試試看這個，在冬天吃它感覺會好吃」、「看起來很適合露營！」、「挺有創意的，我也好想試吃看看」、「這個罐頭在災難發生時，也有很大的用處」、「看到這麼多不同的自動販賣機，我覺得好有趣」、「感覺不趕快買的話，很有可能會被搶購一空」。

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