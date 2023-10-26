成人迪士尼！200人從泳池縱慾到床上 度假村極樂生活曝光

不少情侶會透過「特殊活動」來為感情增添情趣。美國就有一家度假村因為僅限伴侶入住，且只能裸體進場而聲名大噪，被譽為「成人版迪士尼」。據了解，房客可以在度假村的任何地方發生性行為，每晚還會舉辦「多人運動派對」，從泳池、水療區、舞廳一路狂歡回房，去過的人都直呼「彷彿真正的人間樂園」。

根據「每日星報」報導，美國「海山天體度假村及水療中心」在內華達州及加州均設有分店，客人可以在按摩浴缸、噴泉區或24小時舞廳中互相認識，並享有極致的性體驗，入住裸體度假村沒有身分限制，這是一場人人都能參加的「大狂歡」。

度假村老闆杜威沃爾（Dewey Wohl）表示，為了營造性感氛圍，房客有嚴格的服裝要求，只能裸體或穿著情趣內衣入住，但除此之外他們享有極大的自由，「能在營區的任何地方激情連結」。他透露，因為度假村獨特的經營風格，也有不少名人慕名而來，但他對這些明星的名字守口如瓶，僅暗示「如果你來過，就會發現牆上有他們偷留下的簽名及私人物品」。

在該度假村，白天可看到情侶在泳池裡、躺椅上享受陽光，但夜晚才是一切真正開始的時候。

一名60多歲的客人便在國際旅遊評論網站Tripadvisor分享了入住經驗，他與女友選在萬聖節周末入住，在21時左右抵達時，營區已經非常熱鬧，「我們立刻脫掉衣服，跳進游泳池，半小時內就與另外3對夫婦一起回房」。

他進一步說明，隨著夜深，他的慾望也越來越高漲，並驚覺自己已成為「大狂歡」的一部分，現場約有100至200人，高矮胖瘦、各年齡層的人都有，完全沒有對身材的羞辱或歧視，對於經驗豐富的人而言，這或許是「地球上最友好的地方」。