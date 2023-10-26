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影／路考遇168輛車連環死亡車禍…女脫險考到駕照 教練給滿分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子在168輛車子連環追撞的死亡車禍現場考照，最終人車均安，還順利考到了駕照，讓隨行的女考官激賞不已。美聯社
一名女子在168輛車子連環追撞的死亡車禍現場考照，最終人車均安，還順利考到了駕照，讓隨行的女考官激賞不已。美聯社

美國路易斯安那州本月23日在55號州際公路上，因為超級大濃霧影響，釀成一起高達168輛車子連環追撞的車禍，造成8死63傷，其中因為一輛載有危險液體的車子也在被追撞的車輛內，有些車子因而著火，救難人員因此只能步行救援，場面一度相當混亂。

但有名女子卻在這場因濃霧引起的連環車禍中脫險，並成功取得駕照外媒訪問當時坐在副駕駛座、負責監督考照的女教練吉塞拉(Gisela Chevalier)，教練向媒體敘述當時的狀況，女子當時正在進行最後一次道路測試，在前後方都被大型貨車包夾的情況下，臨危不亂始終保持冷靜，並能及時踩煞車，最後成功脫險，人車均安，讓她最後給該名考駕照的女子一百分的成績，認為那是她應得的，「她真的是（開車）大師！」。

CNN報導稱，車禍發生當時的能見度是零，又因為野火問題干擾，加劇了公路行駛的危險。吉賽拉憶及當時的狀況向媒體表示，周圍的汽車都被撞得面目全非，她們在公路上待了好幾個小時才成功被救援。

吉塞拉向媒體稱，當時她告訴考照女子，遇上濃霧或大雨是行駛中會遇到的事，不必為此驚慌，她認為考照女子整個駕駛的過程也處理得非常好，「我為她感到驕傲，當時她做到了所有我們教她的事，真的非常勇敢」。

美國路易斯安那州本月23日在55號州際公路上，因超級大濃霧釀成一起高達168輛車子連環追撞的車禍，造成8死63傷，圖為現場混亂情形。美聯社
美國路易斯安那州本月23日在55號州際公路上，因超級大濃霧釀成一起高達168輛車子連環追撞的車禍，造成8死63傷，圖為現場混亂情形。美聯社

駕照 車禍

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