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目擊丈夫性侵懷孕母狗… 妻子嚇壞崩潰報警
巴西發生1宗極駭人的人獸交案。1名婦人服藥睡覺期間突然醒來走出房間，卻目擊驚人一幕──丈夫正跟懷孕中的母狗進行性行為，丈夫試圖解釋指「事實並非好像妳所想」，但婦人完全不相信丈夫的解釋，決定報警。男子被捕後聲稱妻子當時受到藥物影響而神智不清，但獸醫檢查後證實母狗的確受到性侵，男子將面臨虐畜和人獸交等控罪。
事件發生在巴西亞馬遜州瑪瑙斯，本年10月19日，婦人在家中服用藥物後休息，但突然醒了過來，於是離開睡房，並走入另一個房間，卻目睹自己丈夫正在和一隻懷孕中的母狗性交，令她難以置信。
丈夫嘗試解釋「事實」並非好像妻子所想，但證據確鑿，妻子數小時後報警求助，人夫被警方帶返警署接受調查，他堅稱自己無辜，並稱妻子受到藥物影響，導致精神狀態不穩，但獸醫經檢查後證實受害母狗受到性虐待，警方拘捕人夫，他將面臨虐畜和人獸交控罪。
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文章授權轉載自《香港01》
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