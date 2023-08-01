一周要忍5天！鄰居太太「發出的聲音」太惱人她氣到起殺心 網見2點不挺

俗話說「千金難買好鄰居」，遇到合心意的房子，也難保證鄰居同樣令人滿意。國外一名網友便抱怨鄰居太太的行為，表示對方是個友善的人，但是一周有五天，原PO都得忍受鄰居太太「發出的聲音」，讓她氣炸。然而文章一出，網友卻不挺原PO，直指原PO自己也有問題。

據《鏡報》報導，國外一名媽媽近日在社群上分享，表示近期舉家搬進一棟 半獨立式住宅【半獨立式住宅】與鄰居共用一堵牆的房屋 （semi-detached house），隔壁住著一對夫婦，還有幾名房客，都是友善的人。

然而，鄰居太太卻讓該名媽媽非常困擾，她表示，鄰居太太是指導鋼琴、小提琴的老師，每周有三個工作天都在教鋼琴和小提琴。對此，該名媽媽表示儘管學員小提琴拉得非常糟糕，晚餐時也得忍受可怕的鋼琴演奏，但一切都還能接受，因為自己的孩子們放學後也相當吵鬧，所以也算公平。

讓該名媽媽無法忍受的，是即使到了周末，也能聽到隔壁傳來的琴聲，「不是教學，而是鄰居太太在演奏」。該名媽媽似乎是在「事發當下」發文，她在文中寫道「過去兩個小時她一直在演奏，我真想殺了她，把那架鋼琴從牆上拔下來」，並說當時正與孩子們看電影。「因為太憤怒了，我把電視的聲音調得盡可能大」，但即便如此，該名媽媽仍然能聽到琴聲，「曲調始終無法從我腦中散去」。

該名媽媽認為鄰居太太發出的聲音根本已對社會造成危害（anti-social），但網友們並不認同該名媽媽的說法，表示對方中午在自家演奏樂器沒有對社會造成危害。有網友更直指該名媽媽也有問題，表示在入住半獨立式住宅前，就應該預料到會有噪音問題，而且她的孩子也很吵鬧，「這只是半獨立式住宅生活的一部分」、「妳需要搬到獨立式住宅」、「鄰居太太也得忍受妳小孩發出的聲音」、「真諷刺，妳的孩子可以任意吵鬧，妳卻抱怨對方的琴聲很吵，搞不好對方彈琴是為了蓋掉妳們家的聲音」。

但也有網友感同身受，表示「我的鄰居是個鼓手」、「我同情妳」、「我隔壁也住著一名鋼琴老師」。另有網友建議，「妳可以問她是否介意將鋼琴移到另一面牆上」、「妳可以詢問她是否願意踩弱音踏板」。