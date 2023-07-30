雙向道超車穿梭！馬來西亞超跑車隊「霸路危駕」惹議 當地警方：已找到車主

開超跑就不必守法？馬來西亞一個藍寶堅尼車隊被人拍到在柔佛南部的馬路雙向道肆意穿梭，危險的駕駛方式惹來網友怒罵「是你老爸的路？」當地警方證實已找到這批超跑的大叔級車主，當中有人獲保釋時還不忘對鏡頭微笑。

網友星期五（28日）在Facebook頁面Komuniti Roda Johor上傳一段影片，柔佛州哥打丁宜縣的士乃—迪沙魯大道上，一段雙向道路出現超級跑車隊伍。

當時的路段，來往兩個方向有數十輛汽車在行駛，大約八輛超跑所組成的車隊為了超車插隊，不顧其他車輛，在雙向道來回穿梭，甚至還一度違規，在雙白線的路段超車。

當迎面而來的轎車開啟閃光燈示意超跑回到自己的車道上時，超跑仍不為所動堅持超車，場面十分驚險。此外，也有車輛為了避開逆向行駛的超級跑車，只好開到路沿去，再慢慢地行駛。

影片引起關注，不少網友批評超跑車主，怒罵「這是你爸爸的路嗎？」、「開著豪車，司機的心態卻像幼稚園小朋友，活著就為難自己，別為難別人」、「應該改條例，開價值50萬以上的車就應該給更多罰款」。

到警局助查 車主對鏡頭微笑

哥打丁宜警區主任在昨天（29日）發表文告指出，執法單位在早上10點發現有關影片，這些司機駕駛藍寶堅尼跑車，在雙向路段魯莽超車插隊，行為可能導致車禍的發生。

警方透露，車主時從古來縣前往哥打丁宜縣參加活動，警方已經成功追蹤到涉事的跑車的車主，五名年齡介於44歲至64歲的當地男司機，已到警區協助調查。

據瞭解，這些車主助查后已經獲得口頭保釋，大叔車主還不忘站在車旁微笑留影。