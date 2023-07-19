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不「獸」控制！媽買50隻白鴿製造浪漫 卻讓婚禮變成災難現場

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外國一名媽媽買了50隻白鴿，想幫女兒的婚禮製造浪漫氣氛，不料白鴿卻不受控制，更破壞現場環境。示意圖／ingimage
外國一名媽媽買了50隻白鴿，想幫女兒的婚禮製造浪漫氣氛，不料白鴿卻不受控制，更破壞現場環境。示意圖／ingimage

外國一名母親，本想在婚禮上放白鴿子，為女兒創造一場夢幻婚禮，不料卻適得其反，婚禮現場竟變「災難」現場。

《8視界新聞網》根據馬來西亞《星洲網》報導，這名母親叫拿督A艾達，是一名製作人，本月15日她買來50隻白鴿，準備在女兒婚禮結束後放飛，不料，白鴿不但沒有「展翅高飛」，還在婚禮現場到處留下鳥屎，使婚禮現場淪為「災難」現場。

據報導，拿督A艾達女兒的婚禮，是在她位於馬國彭亨州珍德拜（Janda Baik）所經營的度假村舉行。

《星洲網》引述拿督A艾達接受《Mstar》的訪問說，她原想為女兒的婚禮製造浪漫，便以每隻25令吉（約新台幣171元）的格購買了50隻白鴿，打算在婚禮儀式結束後放飛。

結果，當一對新人把箱子打開，白鴿被放出來後，它們卻沒遠走高飛，依舊留在度假村，趕也趕不走，搞得整個度假村都是白鴿的屎。

拿督A艾達說，當初原本想購買100隻白鴿，慶幸當時賣家沒有那麼多鴿子賣她。

如今，為了不讓白鴿寄居在她的度假村，她準備進行捕抓白鴿行動，讓專人將它們帶到其他地方。

她說，現在只希望清空度假村的白鴿，否則白鴿天天圍繞度假村周圍或在屋頂上「拉屎」，會讓她頭很大。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

婚禮 鴿子 鳥屎

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