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跌倒後患怪病 男子連續打嗝68年創金氏世界紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
奧斯本一次意外受傷後，就持續打嗝長達68年。示意圖，非當事人。圖／ingimage
奧斯本一次意外受傷後，就持續打嗝長達68年。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國愛荷華州一名男子因為一次意外受傷，想不到從此他就開始不停打嗝，時間長達68年，甚至還因此創下金氏世界紀錄

據《紐約郵報》（New York Post）報導，奧斯本（Charles Osborne）是在1883年出生，1922年他39歲時在工作中發生意外，從此他便開始不停打嗝。奧斯本在1982年受訪時回憶表示，事故當時他在農場工作，準備宰殺一頭重達350磅（約158公斤）的豬時不慎跌倒，沒想到他就因此打嗝打到停不下來。

一般來說，打嗝是因為身體控制橫膈膜的膈神經受到刺激，橫膈膜肌肉收縮時聲帶緊閉，於是產生打嗝的聲音。當人體受到太多刺激，為了自我保護，便會出現這樣的症狀。舉例來說，吃太快、喝碳酸飲料、狼吞虎嚥或情緒起伏過大，都有可能造成打嗝，不過像奧斯本這樣一打68年的情況則非常少見。

奧斯本到醫院檢查時，醫生告訴他腦中有一條血管破裂，認為這就是造成他不斷打嗝的原因。自從開始打嗝以後，奧斯本求醫無數，甚至還請朋友在他身後開槍嚇他，希望能止住打嗝，但依然沒辦法停止。

奧斯本奇特的經驗讓他創下金氏世界紀錄，在1990年時，他的打嗝症狀莫名地解除了。不過令人不勝唏噓的是他在1991年5月去世，在逝世前只享受了短短幾個月沒有打嗝的時間。

金氏世界紀錄 美國

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