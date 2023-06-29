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女兒愈長大愈不像他…人夫驗DNA驚見是「同母異父雙胞胎」

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女兒愈長大愈不像他… 人夫驗DNA驚見是「同母異父雙胞胎」

香港01／ 田中貴
越南一名爸爸育有一對雙胞胎女兒，但隨著小朋友長大，發現兩人外貌愈來愈不相似，所以偷偷進行DNA鑑定，報告結果令人震驚。示意圖／ingimage
越南一名爸爸育有一對雙胞胎女兒，但隨著小朋友長大，發現兩人外貌愈來愈不相似，所以偷偷進行DNA鑑定，報告結果令人震驚。示意圖／ingimage

雙胞胎的外貌一般都相似，但總有例外。越南一名爸爸育有一對雙胞胎女兒，但隨著小朋友長大，發現兩人外貌愈來愈不相似，所以偷偷進行DNA鑑定，報告結果令人震驚。

2年前妻子產嬰當日，醫生向人夫表示，「你有兩個非常漂亮、但髮型不同的女兒」，當時他不以為意，但兩名女兒目前2歲，愈大愈不像，除了自己觀察之外，其他親朋戚友都有同感，令37歲的人夫暗生懷疑，接受朋友建議，進行DNA檢測。

人夫趁孩子熟睡偷取她們的頭髮樣本，而且小心翼翼保存，其中一根是捲曲，另一根則是直髮，到了檢測中心後，他將兩個頭髮樣本交給工作人員，而且選擇最快得到結果的檢測，3小時後就會知道答案，結果顯示其中一個女兒是人夫親生，但另一個則沒有血緣關係。

為了確認是否當年醫院失誤，導致另一名親生女兒被其他人領養，人夫回家後偷取妻子頭髮樣本檢測，DNA結果顯示，兩名女兒和妻子都有血緣關係，代表這對雙胞胎同母異父，但其中一人與人夫沒有血緣關係。

報導沒有提到人夫知道實情後如何處理，但基因分析與遺傳技術中心醫生指出，雖然這種情況比較罕見，但的確有可能發生，一般情況下，女性一個月內只會排卵一次，但有少數人可以排卵兩至三次，一旦出現上述情況，該名女性如果和多過一名男性發生關係，卵子可能由不同男性的精子受精，有機會造成同母異父雙胞胎情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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