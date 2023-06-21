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地方爸爸專屬「脫衣舞孃限制級互動」 市長慶父親節慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥小城韋韋坦17日舉辦慶祝父親節活動，不料其中一項脫衣舞孃表演卻讓輿論炸鍋。圖／取自推特
墨西哥小城韋韋坦17日舉辦慶祝父親節活動，不料其中一項脫衣舞孃表演卻讓輿論炸鍋。圖／取自推特

台灣習慣在每年8月8日過父親節，不過在其他國家如美國、墨西哥等，則將父親節訂於6月的第三個星期日。墨西哥南部小城韋韋坦近日舉辦父親節慶祝活動，其中一項活動竟是脫衣舞孃貼到爸爸們身上，誇張演出讓輿論炸鍋，市長比利亞洛博斯（Miguel Villalobos）遭痛批物化女性。

綜合外電報導，墨西哥南部小城韋韋坦17日舉辦父親節慶祝活動，市長比利亞洛博斯3日還在臉書發文宣傳活動，直呼為韋韋坦所有的父親準備了特別的專屬活動，提醒鄉親們千萬別錯過。

原先以為是闔家觀賞的溫馨場景，不料其中一項表演卻讓活動現場淪為大型牛肉場。根據流出影片，只見脫衣舞孃全身僅穿比基尼，除了扭腰擺臀大跳艷舞，甚至還或坐或躺在3名被選中上台的地方爸爸身上，並做出限制級動作。

荒謬的活動影片曝光後各界紛紛撻伐，墨國眾議員伊斯皮諾薩（Olga Luz Espinosa）表示，政府當局聘雇脫衣舞者表演，不僅無助縮小性別差距，反而會加劇性別不平等與物化。

此外，當地婦女團體也厲聲譴責，直言比利亞洛博斯規劃的活動毫無性平觀念，呼籲地方官員應接受有關性平問題的訓練，確保婦女權利不受侵害。

墨西哥小城韋韋坦17日舉辦慶祝父親節活動，不料其中一項脫衣舞孃表演卻讓輿論炸鍋。圖／取自推特
墨西哥小城韋韋坦17日舉辦慶祝父親節活動，不料其中一項脫衣舞孃表演卻讓輿論炸鍋。圖／取自推特
墨西哥小城韋韋坦17日舉辦慶祝父親節活動，不料其中一項脫衣舞孃表演卻讓輿論炸鍋。圖／取自推特
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墨西哥 父親節 比基尼

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