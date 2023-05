恐怖！男子裸屍遭倒吊路中央示眾 陰莖被剁塞嘴巴 揭驚人死亡內情

這是性侵女童的下場?墨西哥發生恐怖兇殺案,1名男子被殘忍殺害,血淋淋的全裸屍體被倒吊在馬路中央的鋼架上示眾,陰莖更被切下塞進嘴裏,畫面極度驚嚇。死者遺體上更有紙板寫着「這就是強姦犯的命運(This was his fate for being a rapist)」。而有墨西哥組織稱,該男子是因為性侵1名5歲女孩受到懲罰,當地警方則暫未確認死者身份。

綜合外媒報道,事發地點為在墨西哥奇瓦瓦州(Chihuahua),男子遺體於5月2日被發現,當時屍體全裸被倒吊在馬路中央鋼架上,身上滿布血迹,陰莖更被切下塞進嘴裏,死狀十分恐怖。

據報道,死者遺體上有1塊紙板,寫着「這就是強姦犯的命運(This was his fate for being a rapist)」。而墨西哥組織La Voz Del Pueblo指,遺體身上紙板寫明死者因為性侵1名5歲女孩而受到奪命懲罰。

當地警方則暫未確認死者身份,估計死者年齡介乎35歲至40歲,留着短髮。暫未知死者遺體被誰吊上鋼架示眾,但據報可能與墨西哥販毒集團有關。

