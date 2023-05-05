恐怖！男子裸屍遭倒吊路中央示眾 陰莖被剁塞嘴巴 揭驚人死亡內情

這是性侵女童的下場？墨西哥發生恐怖兇殺案，1名男子被殘忍殺害，血淋淋的全裸屍體被倒吊在馬路中央的鋼架上示眾，陰莖更被切下塞進嘴裏，畫面極度驚嚇。死者遺體上更有紙板寫着「這就是強姦犯的命運（This was his fate for being a rapist）」。而有墨西哥組織稱，該男子是因為性侵1名5歲女孩受到懲罰，當地警方則暫未確認死者身份。

綜合外媒報道，事發地點為在墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua），男子遺體於5月2日被發現，當時屍體全裸被倒吊在馬路中央鋼架上，身上滿布血迹，陰莖更被切下塞進嘴裏，死狀十分恐怖。

據報道，死者遺體上有1塊紙板，寫着「這就是強姦犯的命運（This was his fate for being a rapist）」。而墨西哥組織La Voz Del Pueblo指，遺體身上紙板寫明死者因為性侵1名5歲女孩而受到奪命懲罰。

當地警方則暫未確認死者身份，估計死者年齡介乎35歲至40歲，留着短髮。暫未知死者遺體被誰吊上鋼架示眾，但據報可能與墨西哥販毒集團有關。

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文章授權轉載自《香港01》