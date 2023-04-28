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雲霄飛車可以排結石？女子到迪士尼玩隔天竟真的排出結石

聯合新聞網／ 綜合報導
法倫到迪士尼搭乘雲霄飛車兩次後，竟真的排出了腎結石。圖擷自TikTok
法倫到迪士尼搭乘雲霄飛車兩次後，竟真的排出了腎結石。圖擷自TikTok

之前美國曾有研究指出，搭乘雲霄飛車可能有助於排出腎結石。日前一名女子就前往佛州迪士尼親身實驗，沒想到真的將結石「排出來了」！

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女子法倫（Steph Fallon）在TikTok分享影片，影片中她寫道：「跟著我去迪士尼排腎結石吧！」。女子分享自己在迪士尼吃了什麼餐點，搭乘了哪些遊樂設施，其中最受矚目的就是傳說中能排結石的「大雷山雲霄飛車」（Big Thunder Mountain）。

女子表示，當天她吃的東西都是園內的餐點，唯一跟平常不同的就是她搭了兩次「大雷山雲霄飛車」。她在網路上看到文章說要坐最後一排才有用，所以她兩次都坐在最後一排。最後要準備回家買紀念品時，女子就覺得痛到受不了，沒想到隔天睡醒就發現自己真的排出了結石。

這部影片吸引不少網友留言，有人說沒想到迪士尼有排腎結石的功能，另一名網友則說這比去醫院便宜，而且還更好玩，還有一名網友則說自己在泌尿科工作，以後會告訴病人可以試試這種「偏方」。

其實坐雲霄飛車排腎結石可是有根據的，密西根州立大學的研究專家在2016年進行一項研究，他們使用3D列印的矽膠腎臟模型做實驗，模擬在有尿液與結石的狀態下在不同座位搭乘20次雲霄飛車。研究發現，「坐前排」的假腎結石排出率為16%，「坐後排」的排出率則是63%。

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