快訊

禁44年！忠孝西路昨晚開放 十數輛機車搶頭香行駛

英國氣溫驟降 河水瞬凍成一圈圈「冰鬆餅」奇景

聯合新聞網／ 綜合報導
英國進入寒冬季節，處處可見冰雪美景。示意圖。圖片來源／ingimage
英國進入寒冬季節，處處可見冰雪美景。示意圖。圖片來源／ingimage

英國這幾天迎來低溫，倫敦市中心比往常提早降雪，讓許多民眾既期待又怕暖氣費爆表的傷害。不過各地雪景也帶給大家心情上的愉悅，就像英格蘭東北邊的泰恩河（River Tyne）上形成一幅滿是鬆餅冰的美景。

根據《Metro》報導寒流來襲的英國，讓位在英格蘭東北部諾伯森地區的泰恩河，在歷經一晚零度以下的溫度後，河面上結成一片又一片的冰，像極盤子裡的鬆餅。河流上的泡沫因為低溫開始凍結，並開始互相連在一起，形成一圈又一圈的圓冰。

當地居民一位45歲的爸爸表示：「我從來沒見過這類結冰，他們全部覆蓋了一側的河」，並驚喜表示這些浮冰就像冷凍披薩一樣漂浮在河上，拿起來就會碎掉，近距離觀賞則相當美。

這股寒流讓英國蘇格蘭創下最低溫攝氏-15.6度，已經比挪威的-6度來得更冷。而冷冬加上火車罷工，讓英國各地需要移動的民眾相當困擾。

低溫 寒流 降雪 蘇格蘭

延伸閱讀

又冷又溼好難受！鋒面挾寒流襲全台 5天雨量預測圖「一片深紅」

他求解「哪種保暖電器好」 眾人大推這一物：寒流多冷都無感

冷空氣預報往更強的地方走！ 賈新興預測台北將現「4度低溫」

影／開槍架式一流！鼠從聖誕樹竄出 爸嚇壞跳櫃子指揮媽媽拿槍射殺

相關新聞

英國氣溫驟降 河水瞬凍成一圈圈「冰鬆餅」奇景

英國這幾天迎來低溫，倫敦市中心更比往常提早降雪，讓許多民眾既期待又怕暖氣費爆表的傷害。不過各地雪景也帶給大家心情上的愉悅，就像英格蘭東北邊的泰恩河（River Tyne）上就形成一股滿是鬆餅冰的美景。

街邊大膽上演活春宮「這才是西雅圖！」 在地人殘酷公審：別搬過來

當街上演「活春宮」這才是真實的西雅圖面貌？日前有名美國女網友曬出一張誇張圖片，硬生生打碎許多移居者想搬到西雅圖的美好幻想，照片曝光後吸引上千名網友熱議。 美國女網友沃爾芙（wolf haley）

九尾狐詛咒再現？日本「殺生石」周邊驚見8屍體 官方認很罕見

九尾狐恐怖詛咒再現？日本知名的「殺生石」因詭異的怪談聞名，今年3月發現石頭碎成兩半、上頭的注連繩斷裂，而掀起一波討論。豈料，才不過幾個月的時間，「殺生石」再被發現神秘跡象，8具野豬的屍體離奇躺倒在石頭周邊...

影／神秘習俗？女子街邊做菜 突脫帶血內褲下去煮

國外一名「煮婦」在為家人煮飯時突然脫掉內褲。更驚人的是，這名女子在把內褲脫掉以後，直接把內褲丟進鍋中跟食物一起煮，最後還讓孩子端給丈夫吃，影片在網路上流傳，引發熱議。

媽媽幫拍性感照 她在OnlyFans賺進千萬買房送母

34歲潔西在知名社群網站OnlyFans開始副業，得力助手媽媽幫她拍性感照，不僅讓她賺進100萬英鎊（約台幣3700萬），潔西也買了一間房送給媽媽。

王的吉祥數！神號車牌拍出3712萬高價 舉牌Model表情超搶戲

有些人對某些數字有特別喜好，在選車牌或手機號碼時，願意付費挑選屬意的吉祥數字。日前泰國進行車牌號碼拍賣，一組「9กก-9999」的號碼成交價4500萬泰銖，約合新台幣3712萬元，令眾人驚呼「有錢人的世界我們不懂」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。