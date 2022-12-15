英國氣溫驟降 河水瞬凍成一圈圈「冰鬆餅」奇景
英國這幾天迎來低溫，倫敦市中心比往常提早降雪，讓許多民眾既期待又怕暖氣費爆表的傷害。不過各地雪景也帶給大家心情上的愉悅，就像英格蘭東北邊的泰恩河（River Tyne）上形成一幅滿是鬆餅冰的美景。
根據《Metro》報導，寒流來襲的英國，讓位在英格蘭東北部諾伯森地區的泰恩河，在歷經一晚零度以下的溫度後，河面上結成一片又一片的冰，像極盤子裡的鬆餅。河流上的泡沫因為低溫開始凍結，並開始互相連在一起，形成一圈又一圈的圓冰。
當地居民一位45歲的爸爸表示：「我從來沒見過這類結冰，他們全部覆蓋了一側的河」，並驚喜表示這些浮冰就像冷凍披薩一樣漂浮在河上，拿起來就會碎掉，近距離觀賞則相當美。
這股寒流讓英國蘇格蘭創下最低溫攝氏-15.6度，已經比挪威的-6度來得更冷。而冷冬加上火車罷工，讓英國各地需要移動的民眾相當困擾。
Check out these absolutely AMAZING ice pancakes! They were captured by Paul Sundin when paddle boarding on the Tyne near Hexham.— Jen Bartram (@JenBartram) 2022年12月9日
They form when swirling eddies of water freeze. Good enough to eat! 🥞 pic.twitter.com/ujQecnyVQX
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