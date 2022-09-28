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狂！26歲女擁T罩杯太豐滿 搭飛機擠到鄰座男客 被投訴要換位讓她傻眼

香港01／ 撰文：布萊恩
帕克訴苦指乘抬飛機時因上圍太豐滿擠到旁邊男乘客，被對方的女朋友投訴後，她需要換位坐在廚房前的空中服務員座椅上，有關安排令她傻眼，（Instagram）
帕克訴苦指乘抬飛機時因上圍太豐滿擠到旁邊男乘客，被對方的女朋友投訴後，她需要換位坐在廚房前的空中服務員座椅上，有關安排令她傻眼，（Instagram）

胸部罩杯並非愈大愈好，自稱擁有「英國最大胸部」、上圍「cup數」達「32T」的26歲英國模特兒帕克（Leia Parker）近日訴苦，指她乘抬飛機時因上圍太豐滿擠到旁邊男乘客，被投訴後需要換位，被安排坐在廚房前的空中服務員座椅上，事件令她傻眼，直指「很委屈」。事件引來網民熱議，有人認為帕克的遭遇「太可憐了」，也有人認為胸部過大確實會對別人造成困擾。另有網民質疑事件真偽，認為帕克只是博取曝光率。

綜合報道，擁有「32T」上圍的帕克早前從美國拉斯維加斯飛往倫敦，其間乘坐經濟艙座位。不過由於她的上圍太豐滿，經濟艙座位對她來說或許太狹小，其胸部亦影響到鄰座乘客。

帕克稱自己已經十分小心，惟旁邊女乘客向空中服務員投訴，帕克胸部一直擠到其男朋友，要求帕克換位。帕克形容，該女乘客對她的態度相當惡劣，而由於當天航班滿座，空中服務員只能安排帕克坐到廚房前的空中服務員座椅上，最終大部份時間都要被「孤立」起來。

帕克指，她下機後向航空公司表達不滿，惟對方未有道歉，她則在網上發文抱怨，形容自己「很委屈」。

帕克未有透露她乘座的航班及航空公司資料。事件引來網民熱議，有人認為帕克的遭遇「太可憐了」，「無法想像有人抱怨坐在妳旁邊」，也有網民認為胸部過大確實會對別人造成困擾，建議下次要乘經濟艙可同時買下旁邊座位，以免影響其他乘客。

不過，由於帕克沒有透露航班及航空公司資料，部份外媒報道亦疑似下架，有網民質疑事件真偽，懷疑是帕克講故事博取曝光率。帕克則在Instagram發帖表示，如果想知道是哪家航空公司，可以向她查詢。

帕克不時在Instagram分享生活照，見到她毫不吝嗇展示身材。（Instagram）
帕克不時在Instagram分享生活照，見到她毫不吝嗇展示身材。（Instagram）

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文章授權轉載自《香港01》

廚房 航班 英國 Instagram

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