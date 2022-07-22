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怪奇物語？澳洲小鎮夜空變粉紅色令居民嚇呆 真相竟和大麻有關

香港01／ 成依華
澳洲小鎮的夜晚，天空突然變粉紅色，嚇壞不少人。圖擷自／推特
澳洲小鎮的夜晚，天空突然變粉紅色，嚇壞不少人。圖擷自／推特

澳洲南部維多利亞州小鎮米爾迪拉（Mildura）7月19日晚突然出現「粉紅色夜空」，令當地居民嘖嘖稱奇，甚至覺得可怕。當地藥廠公司Cann Group次日跳出來澄清，原來是大麻農場所使用的照射燈光所致，並非世界末日到來。

7月19日晚上，澳洲小鎮米爾迪拉的天空突呈粉紅色，由於景象罕見，當地居民紛紛拍照上傳到社交網站，議論究竟發生什麼事。

居民舒莫夫斯基（Tammy Szumowski）表示「這真的很奇怪...... 我當時正與母親通電話，然後我爸說世界末日了。」也有網民格林（Tim Green）形容，這個景象「可怕又燦爛」。

這次事件與外星人或末日都沒有關係，而是源自一個農場。

藥業公司Cann Group次日早上向澳媒澄清，粉紅色光芒其實是來自該公司的一個醫用大麻農場，高級傳訊經理科恩（Rhys Cohen）解釋，大麻植物需要不同光譜的光線以促進它們生長，公司經常使用紅色光譜的燈，在一般情況下，農場於晚上會使用遮光窗簾，以避免光線影響外界，但事發時窗簾未有關上，才會導致「詭異事件」發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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