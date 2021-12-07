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酒吧提供「手機鎖店外」顧客半價優惠 理由揪甘心

聯合新聞網 / 綜合報導
英國酒吧提供「手機鎖在店外」的客人半價優惠。圖／取自dailymail
英國酒吧提供「手機鎖在店外」的客人半價優惠。圖／取自dailymail

英國一間酒吧老闆日前提供「手機鎖在店外」的客人半價優惠，藉此鼓勵客人吃飯時不要滑手機，而是專心與家人和朋友共度美好時光。

老闆同時希望營造更寧靜的環境，讓客人不會聽到其他人講電話的聲音，影響用餐情緒。「無手機區」預計會試行到本月30日。

移動網絡測試公司Global Wireless Solutions研究發現，高達71%的英國人會在餐桌上使用手機查看社交媒體動態、傳送訊息，或為食物拍照。

酒吧發言人表示過去1年半對所有人而言都很艱難，酒吧團隊希望在餐桌創造特殊時刻，故研究了各種鼓勵人們參與用餐的方式。最後發現「移除客人的電子設備，能讓他們在短短幾個小時內徹底擁抱家庭時光」，希望這個「無手機」計畫讓今年12月更特別、更有意義。

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