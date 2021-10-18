聽新聞
test
0:00 / 0:00
男在森林裡發現神秘下午茶桌椅 細看怒斥：太缺德了！
英國攝影師庫柏（Ashley Cooper）11日在當地湖區附近森林發現1桌2椅下午茶場景，等他近看竟發現桌上放著吃剩的食物和飲料，猜想是某人拍了「網美照」後遺棄在原地的物件，痛批這些人「太缺德了」。
庫柏說他遠看以為是藝術裝置，但發現竟是一桌杯盤狼藉，感覺就像「人們吃完浪漫餐點後就拍拍屁股走人，不想善後。」鄰近飯店的工作人員則稱該設置與他們無關。
該湖區在疫情期間面臨垃圾汙染，因為英國政府放寬防疫措施後，許多遊客湧入該地區，製造了不少髒亂。
庫柏指出他在過去18個月間，在該地區看到許多遭人遺棄的帳篷、睡袋和炊具。他認為這些遊客根本不尊重這個地方：「這些人不缺錢，但他們缺乏良知和社會責任感。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言