男在森林裡發現神秘下午茶桌椅 細看怒斥：太缺德了！

英國攝影師庫柏（Ashley Cooper）11日在當地湖區附近森林發現1桌2椅下午茶場景，等他近看竟發現桌上放著吃剩的食物和飲料，猜想是某人拍了「網美照」後遺棄在原地的物件，痛批這些人「太缺德了」。

庫柏說他遠看以為是藝術裝置，但發現竟是一桌杯盤狼藉，感覺就像「人們吃完浪漫餐點後就拍拍屁股走人，不想善後。」鄰近飯店的工作人員則稱該設置與他們無關。

該湖區在疫情期間面臨垃圾汙染，因為英國政府放寬防疫措施後，許多遊客湧入該地區，製造了不少髒亂。

庫柏指出他在過去18個月間，在該地區看到許多遭人遺棄的帳篷、睡袋和炊具。他認為這些遊客根本不尊重這個地方：「這些人不缺錢，但他們缺乏良知和社會責任感。」