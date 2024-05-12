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中國疑在南海造人工島 菲律賓派船監控仙賓礁

中央社／ 馬尼拉11日綜合外電報導

菲律賓指控中國在雙方南海爭端不斷升溫之際，於仙賓礁（SabinaShoal）建造「人工島」，菲方當局今天表示，已部署船隻至該爭議區域進行監控。

路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr）的辦公室透過聲明指出，菲律賓海岸防衛隊已派一艘船至南海「監控中國建造『人工島嶼』的所謂非法活動」，且還有另外兩艘船在該區域輪流部署。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）在一場論壇上表示，仙賓礁出現「小規模填海」景象，而中國是「最有可能的行為者」。

塔瑞耶拉說道，一艘菲律賓船已在仙賓礁停泊以「確認並記錄沙洲被傾倒珊瑚碎片」的狀況，並指數十艘中國船隻的存在「令人擔憂」，其中包括研究船及海軍船隻。

仙賓礁距離菲律賓巴拉旺省（Palawan）約200公里，根據塔瑞耶拉，中國船隻出現的時間點，正巧與菲律賓海岸防衛隊發現成堆死亡珊瑚及其碎片一致。

塔瑞耶拉還說，菲律賓海岸防衛隊計劃「長駐」仙賓礁。

小馬可仕 菲律賓

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