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歐美校園挺巴示威延燒 多處出動警方清場

中央社／ 阿姆斯特丹8日綜合外電報導

抗議以色列對加薩（Gaza）發動戰爭的大學抗議浪潮在歐美各地延燒，荷蘭鎮暴警察今天與阿姆斯特丹大學示威人士爆發衝突，美國則是有多所大專院校的抗議者被捕。

在荷蘭阿姆斯特丹大學（University ofAmsterdam），當地電視媒體畫面顯示抗議學生站在桌子、磚塊和木板搭建的臨時路障上，拿著滅火器擊退警方。路透社影片則顯示，穿戴鎮暴裝備的警察一邊用警棍打抗議人士的頭，一邊推倒路障，並將學生拖走，其他數百人在一旁高喊「可恥」。

路透社報導，阿姆斯特丹大學的這場警民衝突，凸顯歐洲各大校園日益加劇的緊張事態；而美國數十所大學的學子則是於數星期前早一步發動示威，呼籲加薩衝突停火。

加薩戰爭起火點與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部有關。哈瑪斯在突襲行動中殺害約1200人並擄走250多人當人質，引發以色列對哈瑪斯控制的加薩發動報復，迄今造成近3.5萬人喪生，並釀成災難性人道危機，讓飛地內約250萬巴勒斯坦人面臨饑荒威脅。

美歐兩地學生這段期間的抗議活動大致和平，他們除敦促立即永久性停火，也呼籲校方與他們口中「透過壓迫巴勒斯坦人來獲利的企業」斷絕財務往來。

●美國現況 華府麻州與紐約校園火爆

在華府，距離白宮不遠的喬治華盛頓大學（GeorgeWashington University）校內，警察今天動手拆除抗議營地、動用胡椒噴霧，並驅散校內和附近街道上的示威人潮。警方表示有33人被捕。

在麻薩諸塞大學安模斯特分校（University ofMassachusetts at Amherst），警察逮捕130多人並拆除營地。校長雷耶斯（Javier Reyes）說叫警察是「最後手段」，並說：「這並非我們樂見的結果。」

在紐約，流行設計學院（Fashion Institute ofTechnology）有數十名示威人士今天遭警方逮捕。而在曼哈頓新學院（The New School），校內示威營地日前雖遭警察清場造成40多人被捕，但今天有部分教職人員搭起新的營地。

●歐洲跟進 瑞士德國法國等地校園清場

荷蘭首都阿姆斯特丹東南方45公里的烏得勒支大學（Utrecht University），今天下午同樣看到數百名抗議人士聚集。

瑞士蘇黎世大學（University of Zurich）和德國柏林自由大學（Freie Universitaet Berlin）的抗議人潮，昨天則是被警方驅離。

法國巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）上週也由警察清場；比利時布魯塞爾大學（BrusselsUniversity）校方表示今天將向警方投訴，指控有學生涉及暴力抗議活動，包括傷害猶太學生會領袖。

不過，並非所有校園活動都以出動警方的方式收場。愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）今天宣布，在校方與學生達成協議後，校內紮營和設置路障的抗議活動將和平落幕。

校園 荷蘭 警察

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