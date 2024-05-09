北馬其頓在野黨選舉大勝 與歐盟鄰邦衝突恐難避免

北馬其頓民族主義反對黨今天橫掃國會與總統大選之後，這個巴爾幹國家似乎將難以避免與歐洲聯盟（EU）鄰國希臘和保加利亞發生衝突。

法新社報導，北馬其頓右翼「馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨」（VMRO-DPMNE）輕鬆獲勝，執政的「馬其頓社會民主聯盟」（SDSM）在任何官方結果公布前已承認敗選。

隨著壓倒性勝利的消息傳開，煙火在首都史高比耶（Skopje）迴響。

前總理兼馬其頓社會民主聯盟黨魁科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）表示：「我向政治對手－馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨的勝選道賀。」

可能擔任總理的馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨主席米可斯基（Hristijan Mickoski）發表勝選演說表示：「我們成功了，馬其頓贏了，這對人民來說是歷史性的勝利。」

選舉委員會表示，約92%選票已計票完畢，「馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨」在120席國會贏得至少59席。

馬其頓社會民主聯盟僅拿下19席，其他席次則由許多較小政黨取得。

這個民族主義政黨勝選，可能會對北馬其頓加入歐盟的夢想帶來重大影響。

米可斯基拒絕承認新國名以及2018年與希臘達成的歷史性協議。這項協議在國名中加了「北」這個字來解決長期爭端，並允許北馬其頓加入北大西洋公約組織（NATO）。

米可斯基也誓言在與保加利亞的語言和歷史問題上堅守立場，保加利亞過去兩年一直為此阻止北馬其頓參與加入歐盟的談判。