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斐濟前總理涉妨害司法公正 遭判1年徒刑

中央社／ 斐濟蘇瓦9日綜合外電報導

斐濟前總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）今天因涉妨害司法公正，遭判處1年徒刑。

綜合法新社和路透社報導，巴依尼馬拉馬因在領導國家期間撤銷警方對斐濟一所大學涉嫌貪腐的調查，遭判有罪，斐濟首都蘇瓦（Suva）高等法院法官判處他1年徒刑。

起初在上個月的判決中，巴依尼馬拉馬免於入獄，斐濟檢察長隨後上訴。

巴依尼馬拉馬曾是軍事首長，在2006年政變後上台執政，之後在2014年和2018年贏得民主選舉。

法院文件顯示，他在擔任總理期間曾要求一名高階警官不要參與對南太平洋大學（University of SouthPacific）的調查，因而被控企圖妨害司法公正，高等法院本月判處有罪。

巴依尼馬拉馬領導這個太平洋島國16年，直到2022年12月選舉中以些微差距敗給現任總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）領導的政黨聯盟。

斐濟

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