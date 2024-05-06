傳中國抵制台英鐵道外交 英方推手：未有聽聞

阿里山林鐵DL-34機關車4日在英國威爾斯鐵道首航，首航班車有來自台灣的國旗飄揚，傳出中國循外交管道頻向英方施壓。台英「鐵道外交」幕後推手、前駐台代表麥瑞禮說，他未曾聽聞相關情況。

本身是鐵道迷的麥瑞禮（Michael Reilly）2006至2009年擔任駐台代表，任內促成英國成為第一個開放台灣免簽入境的西方國家。

他卸任、乃至自外交部退休後，仍心繫台灣，不僅以台灣作為他的學術研究主題，曾應邀至英國國會就台灣事務發表口頭證詞，也與英國外交系統保持聯繫。

2017年，阿里山林鐵與英國威爾斯（Wales）地區的威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair LightRailway, W&LLR）締結「姊妹鐵路」，麥瑞禮在幕後著力甚深。他目前是W&LLR秘書長。

關於有媒體報導中國疑似抵制台英鐵道交流合作、不滿DL-34插有來自台灣的青天白日滿地紅旗，麥瑞禮今天回應中央社詢問表示，「沒有任何中方代表與我們接觸，英國政府也沒有任何人告知我們任何中方的反對意見」。

阿里山林鐵與W&LLR締結姊妹鐵路關係約兩年後，雙方協商安排DL-34至威爾斯行駛。在克服法規障礙、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等難關後，DL-34於2022年11月底自台灣啟程，遠渡近1萬公里，於2023年2月抵達威爾斯。

來到威爾斯後，歷經約一年調整DL-34的剎車系統和連結裝置、實地測試及駕駛訓練，DL-34終於在本月4日首航，未來3年將帶領各國遊客徜徉威爾斯自然美景。

W&LLR另與台糖在2018年締結姊妹鐵路。麥瑞禮曾回顧，他偶然從阿里山林鐵與瑞士鐵道的合作獲得靈感，隨後向英國首相對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）提及此事，提議英國也與台灣發展鐵道「姊妹關係」。

福克納勛爵正好是英國「歷史鐵道協會」（Heritage Railway Association）榮譽主席。他決定先接洽同樣是觀光鐵道的W&LLR，麥瑞禮則聯繫阿里山林鐵，後來麥瑞禮也成為W&LLR秘書長。2017年，麥瑞禮與福克納勛爵在嘉義共同見證林鐵與W&LLR簽署協議、締結姊妹關係。

當時代表台灣方面簽署協議的是時任林務局局長、現任農業部林業及自然保育署署長林華慶，他此次也率阿里山林業鐵路及文化資產管理處代表團出席DL-34首航典禮。駐英國代表處經濟組組長陳志揚也出席。

台灣方面皆未曾聽聞中方施壓。事實上，這也不是第一次來自台灣的青天白日滿地紅旗在英國風光亮相。

4月12日至27日，倫敦王冠劇院（The CoronetTheatre）舉辦「台灣藝術節」（Taiwan Festival），是倫敦首見以台灣為主題的當代表演與視覺藝術節。

王冠劇院在倫敦藝文圈具指標意義，位於川流不息的波特貝羅市集（Portobello Market）文藝商圈。為歡迎來自台灣的藝術家，劇院在樓頂升起青天白日滿地紅旗，高聳矗立，從遠方就能看見。

當時在英台人社群曾揣測，可能會有「小粉紅」及其他中方人士向劇院抗議、甚至前往劇院鬧場。不過，劇院領導層告訴中央社，他們未曾接獲任何抗議，而即便有抗議或抵制行動，「我們也不會把旗子拿下來」、「為什麼我們該這麼做」。