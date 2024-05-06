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習近平訪歐 撰文「支持中企赴法投資」

中央社／ 台北6日電

中國國家主席習近平5日抵達法國進行國是訪問。他同日在法國「費加洛報」（LeFigaro）發表文章說，中國政府支持更多企業到法國投資，也希望法方為中國企業提供公平公正的營商環境。

至於俄烏戰爭，習近平表示，中方期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願與包括法國在內的國際社會共同找到解決危機的合理路徑。

對於以巴衝突，習近平認為，解決以巴問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。中法兩國在以巴問題上有許多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。

據官媒新華社發自巴黎的報導，習近平在這篇題為「傳承中法建交精神 共促世界和平發展」的署名文章指出，當今世界很不安寧，再次面臨重重風險。中方願與法方推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為促進世界加強合作作出新的貢獻。

習近平提到，中國發展的重要經驗就是毫不動搖堅持對外開放。中方歡迎更多高品質法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長的美好生活需要。

他並說，中方歡迎包括法國在內的世界各國企業赴中投資興業，已經全面放開製造業准入，將加快放寬電信、醫療等服務業准入。

文章提到，中國的對外開放也包括鼓勵企業走出去展開合作。法國當前正在推進基於綠色創新的「再工業化」，中國也在加快發展新質生產力，雙方可共促綠色發展。一些中國企業已在法國設立電池工廠。中國政府支持更多企業到法國投資，也希望法方為中國企業提供公平公正的營商環境。

習近平5至10日出訪歐洲，分別對法國、塞爾維亞和匈牙利進行國是訪問。

已經抵達法國的習近平稍晚將在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）舉行三邊會談；習近平與馬克宏也會單獨會面，針對中法、中歐關係以及共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。

法國 習近平 馬克宏

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