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大馬亞洲防務展 台灣軍工業力拚國際市場

中央社／ 記者黃自強吉隆坡6日專電

2024年亞洲防務展（DSA）和亞洲國家安全展（NATSEC）今天開幕，除美英、歐洲與中國展示新型軍工武器外，台灣則展出軍用雷達、無線通訊、無人機與軍規電腦等系統，力拚國際市場。

第18屆亞洲防務展從6日起到9日在馬來西亞國際貿易與展覽中心（MITEC）舉行，首相安華（AnwarIbrahim）將主持開幕典禮，有來自60國共1324家軍工企業參展，其中有34個國家設有國家展館。伊朗今年首度參展。

國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）和內政部長塞夫丁納蘇琛（Saifuddin Nasution Ismail）昨天提前在亞洲防務展開幕前宣布，國防部將會簽署價值馬幣60億令吉（新台幣約429億元）合約與諒解備忘錄，內政部（KDN）將簽署價值馬幣21億令吉的合約和諒解備忘錄，屆時將於8日舉行正式簽署儀式。

今天開幕的亞洲防務展和亞洲國家安全展也有諸多新特色，諸如DSA和NATSEC亞洲實驗室、未來部隊展區，以及無人航空載具（UAV）與機器人場館等。

美國、英國、法國、德國、捷克、荷蘭與歐洲競相展示新型軍工武器，中國設置龐大場館，除槍枝、頭盔與防彈背心，也展示各種無人機。

台灣有合勤科技等多家軍工企業參展。合勤科技業者李炳欽今天告訴中央社，台灣軍工產業不但自主研發高性能軍用裝備提供自身防禦使用，也拓銷海外市場，尤其是中東地區與東南亞國家。希望透過這次馬來西亞國防安全展平台，和東南亞國家買主深化合作關係，客製發展各式符合當地軍用需求的產品。

他指出，近幾年來國際政經局勢改變很大，各國軍工企業也快速研發並改進傳統裝備的缺失，應用在諸如通訊、電子戰、無人機導控與先進雷達等現代戰爭裡不可或缺的武器系統，功、性能都有長足的進步，台灣廠商在這些領域也積極的投入佈局。

李炳欽說，合勤科技有能力研展精密的電戰系統，完整涵蓋電子支援措施（ESM）、電子干擾（ECM）及電子抗干擾（ECCM）等功能，能有效執行偵蒐、反制及反反制作業。在先進多模、極寬頻及低被截獲率（LPI）雷達等技術方面也已經深化開發完成產品。

他認為，烏俄戰爭以來，台灣多家廠商也推出主動電子掃描陣列雷達（AESA）、微小移動目標偵蒐雷達及多模式雷達等多項產品。這類型的系統，在現代化戰場例如烏克蘭戰事中，都扮演重要的角色，主導戰局的演變，也化解許多攻擊於無形。

他說，台灣軍工產業研發能力絕對沒有問題，但需要的是更大的市場來合作發揮，而美國及歐洲國家已有其自身的完整系統，台灣能參與的部份會較偏重代工生產，而東南亞國家及中東地區不在美國或北約體系，對國防自主研發的需求就相對高，這些都是台灣可以作為進一步擴大國防工業發展成果的機會。

另一家台灣參展的茂訊電腦業者王聖賢則以軍規電腦為例，說明台灣生產的軍規電腦不僅可靠度高、好維護、使用壽命長、低資安風險，更有低電磁波與高抗干擾能力，符合美國軍用標準規範（MIL-STD-810）與（MIL-STD-461）等全強固型可攜式電腦。

他指出，台灣MIT製的軍規電腦不僅供應美國、德國與北歐國家使用，也能因應軍方要求進行客製化的改造，目前也準備將產品線再拓展成為半強固型電腦，供應後勤和訓練使用，符合戰場多元型態需求。

值得注意的是，伊朗今年首度參與大馬的防務展，展出無人機、飛彈與輕型武器系統，受到東南亞買家關注。

2022年的亞洲防務展和亞洲國家安全展中，大馬國防部共簽署54份共馬幣46億令吉合約與諒解備忘錄，內政部簽署一份諒解備忘錄，以及8份合約共馬幣25億9600萬令吉。

東南亞 美國 馬來西亞

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