睽違5年首次訪歐！習近平今前往法國 馬克宏將施壓貿易、烏克蘭議題

路透報導，中國大陸國家主席習近平睽違5年首度出訪歐洲，5日即將前往巴黎展開罕見的訪法行程，法國總統馬克宏可能針對貿易失衡問題施壓，並且呼籲中國在俄烏戰爭中發揮對莫斯科的影響力，不過考量目前歐洲和中國的雙邊關係因貿易趨於緊繃，馬克宏要在2天時間達成兩大目標並非易事。

去年10月，歐盟執委會在法國力挺下，針對中國電動汽車發動反補貼調查；今年1月中國宣布對歐盟進口的白蘭地實施反傾銷調查，由於白蘭地幾乎都來自法國，北京此舉被視為對歐盟的報復。

另外多位官員表示，法國也將尋求農產品進口中國市場，同時解決法國化妝品進口中國的智慧財產權疑慮。中國要求法國化妝品進口需分享配方和製造技術。

除此之外，法國一向敦促中國施壓莫斯科停止俄烏戰爭，可是迄今幾乎毫無進展。法國總統府官員表示，「中國是俄國的主要合作夥伴之一，我們的目標是利用北京對莫斯科的影響力協助化解衝突。」

習近平預計台灣時間22時左右抵達法國，行程包含與馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的聯合會談。