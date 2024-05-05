快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

習近平出訪歐洲3國 5年來首次訪歐

中央社／ 台北5日電
圖為去年4月法國總統馬克宏（左）與大陸國家主席習近平（右）在北京會面。路透社
圖為去年4月法國總統馬克宏（左）與大陸國家主席習近平（右）在北京會面。路透社

中國國家主席習近平今天起至10日對法國、塞爾維亞和匈牙利展開國是訪問。這是習近平5年來首次訪問歐洲。

綜合陸港媒體報導，習近平預計星期一（6日）在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行三邊會談；習近平與馬克宏也會單獨會面，針對中法、中歐關係以及共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。

有分析認為，馬克宏和范德賴恩都期望北京利用對俄羅斯的影響力促使結束俄烏戰爭。

至於習近平，分析人士指習近平此行將重申經濟全球化立場，以及反駁歐盟對中國電動車等產業的關稅威脅。

德國之聲近日引述分析指出，習近平這次出訪的3個國家都與中國有特別的雙邊關係，其中法國是首個承認中華人民共和國的西方大國，而塞爾維亞和匈牙利則是近年來明確反對歐盟以及歐盟對中國政策的國家。

中國外交部日前表示，習近平此訪對推動與法國、塞爾維亞、匈牙利以及中歐關係整體發展具重要意義，並將為世界和平發展注入新動能。

法國 習近平 馬克宏

延伸閱讀

德國之聲專訪／習近平訪歐3國引關注 一文看「中歐框架」下各國關係

習近平曾讚建築講究… 河南大學古蹟大禮堂燒成廢墟

中國電動車在法國市占剩4% 習出訪欲分化歐美聯合抵制

習近平訪歐「這2國」別有用意 歐盟對陸態度分歧恐一覽無遺

相關新聞

巴西豪雨釀嚴重災情！增至56人喪生、74人失蹤 近7萬人無家可歸

路透報導，巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）本周遭遇豪雨引發洪水和土石流，當局證實截至4日晚間增至5...

倫敦市長選舉出爐！沙迪克汗破紀錄拿下第3任期 鞏固工黨全國大選優勢

英國倫敦市長選舉結果於當地時間4日下午出爐，反對黨工黨籍現任市長沙迪克汗（Sadiq Khan）破紀錄贏得第3個任期，以...

歐洲議員遇襲受重傷 德總理譴責

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬政黨的一名歐洲議會議員遭到襲擊，身受重傷。在調查人員表示事件疑涉及政治動機後，...

俄烏開戰咖啡老闆心涼一半 誰知真實發展太「瘋狂」

俄羅斯戰車2年多前開進烏克蘭時，基輔咖啡烘焙坊「瘋狂頭腦」（Mad Heads）的共同創辦人瓦拉迪（Artem Vradii）認為他的生意完蛋了。開戰了，「這種時候誰會想喝咖啡？」 然而，情況跟他想的不一樣。俄國入侵後，基輔的咖啡店數量仍持續增加，如今已達2500間。

巴拿馬大選 總統熱門人選投票前2天才確認可角逐

巴拿馬明天將舉行總統大選，而民調領先的保守派律師穆里諾（Jose Raul Mulino）是直到選前最後一刻，才於昨天獲...

健康來得及／腸躁症有辦法改善嗎？新研究：低碳飲食勝於吃藥

大腸激躁症（Irritable bowel syndrome，簡稱IBS）是最常見、最令人費解的腸胃疾病之一，症狀包括慢性腹痛、腹脹、腹瀉和便秘，估計在台灣盛行率為5%至15%之間。科學家尚不清楚確切病因，也沒有治療方法，使得這種疾病難以控制。不過，國際頂尖期刊《刺胳針胃腸肝病學》近期刊出一項新研究，為最佳緩解之道提供了線索。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。