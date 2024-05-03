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英保守黨議員補選大敗地方選情堪憂 蘇納克面臨更沉重壓力

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
英國首相蘇納克。路透
英國首相蘇納克。路透

英國執政黨保守黨今天確定在昨天舉行的一席國會議員補選中輸給最大反對黨工黨，加上地方選舉結果看來不樂觀，恐令處境艱難的首相蘇納克面臨更沉重壓力。

路透社報導，英國選民昨天投票選舉2000多名英格蘭地方民代，及進行少數幾場備受矚目的市長選舉投票，包括要選出首都倫敦市長。

英格蘭的南黑潭（Blackpool South）是唯一舉行國會議員補選的地方，因為2019年當選的保守黨籍議員班頓（Scott Benton）爆發遊說醜聞於3月請辭。而工黨候選人韋柏（Chris Webb）在這場補選中贏得1萬825票，保守黨對手僅獲3218票。

法新社報導，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示：「在南黑潭取得的這場壓倒性勝利，是今天最重要的（選舉）結果。」

保守黨輸掉一席國會議員，加上初步跡象顯示在地方議會選舉恐慘敗，使得工黨在國會大選橫掃保守黨席位的希望增強。

蘇納克（Rishi Sunak）有意在今年下半年舉行國會選舉，然而目前大部分民調來看，保守黨支持率落後工黨約20個百分點。

工黨在南黑潭的補選大勝，將為為期2天的地方選舉結果定調。由於英國今年可能舉行國會大選，使得地方選舉結果備受關注。

根據民調預測，下一場英國國會選舉可能為14年的保守黨執政劃下休止符，換上施凱爾出任首相。

保守黨 英國 蘇納克 議員

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