快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平訪法前夕 馬克宏強調必須捍衛歐洲戰略利益

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在大陸國家主席習近平（左）訪法前夕，法國總統馬克宏（右）在媒體專訪中表示，歐洲必須捍衛其在與中國大陸經濟關係中的「戰略利益」。法新社
在大陸國家主席習近平（左）訪法前夕，法國總統馬克宏（右）在媒體專訪中表示，歐洲必須捍衛其在與中國大陸經濟關係中的「戰略利益」。法新社

大陸國家主席習近平5日將啟程對法國進行國事訪問，在此前夕，法國總統馬克宏在英國《經濟學人》2日發表的採訪中表示，歐洲必須捍衛其在與中國大陸經濟關係中的「戰略利益」。

綜合法廣、美國之音報導，馬克宏指出，在歐盟對大陸開放市場方面，必須非常務實，必須從歐洲的戰略利益出發來看待這個問題，但不能過於教條主義或利益割裂。

馬克宏強調，歐洲今天與大陸打交道時，要以維護自身利益、互惠互利和促進國家安全的方式進行。他進一步稱，在電動汽車、太陽能發電和風力發電方面，「我正在為歐盟委員會已經開始的調查辯護」。

馬克宏提到，因為大陸汽車產能過剩並大規模出口，尤其是出口到歐洲，現在大陸已不是歐洲的主要出口市場。他並列舉了大陸電動車的例子指出，儘管大陸政府給予電動車生產「大量補貼」，這些汽車在歐洲市場的稅率為10%。相反，歐洲有規定限制補貼生產商，但其電動車在大陸市場的稅率為15%。

馬克宏還提到歐洲也不能忘記國家安全問題，「在許多領域，中國要求生產商必須是中國人，因為這些領域太敏感了。那麼，我們歐洲人也必須能夠這樣做，表明有些行業事關歐洲國家安全」。

馬克宏表示，他歡迎習近平來訪，「我們必須盡一切可能與中國就全球重大問題進行接觸，並討論基於互惠的經濟關係」。在參與全球重大問題方面，馬克宏特別提到與大陸在氣候方面的合作十分重要。

大陸外交部發言人華春瑩4月29日宣布，應法國總統馬克宏、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，習近平將於5月5日至10日對上述三國進行國事訪問。馬克宏表示，自己將於6日至7日招待習近平。

習近平 電動汽車 馬克宏

延伸閱讀

指中共採「無極限戰略」不戰併吞台灣 專家：習近平大量囤1物加強備戰

給習近平下馬威？ 歐盟：不排除禁TikTok

習近平5月5日訪歐 盼扭轉中歐關係

德國反對黨領袖呼籲加強德法合作

相關新聞

習近平訪法前夕 馬克宏強調必須捍衛歐洲戰略利益

大陸國家主席習近平5日將啟程對法國進行國事訪問，在此前夕，法國總統馬克宏在英國《經濟學人》2日發表的採訪中表示，歐洲必須...

變調與撕裂的抗議：美國校園挺巴 vs 挺以為何激化？

美國大學聲援巴勒斯坦的校園示威潮不斷擴大，示威者與「反示威者」的衝突事件也持續增加，全美至少超過1,600人遭警方逮捕，加州大學洛杉磯分校在4月30日更出現蒙面者攻擊抗議學生，至少15人掛彩送醫，警方也在5月2日趕走抗議者並逮捕132人。愈來愈多輿論呼籲各大學校方克制，以防情勢繼續激化，更不應再誇大其政治層面的影響；然而眾議院已高票通過《反猶意識法》，批判以色列政府政策亦可能屬於「反猶」言論，大學如不阻止此類言論，將遭教育部切斷補助，拜登更表示「和平抗議不能破壞秩序」，凸顯對立情勢暫時仍無軟化跡象。

川普若被判刑恐關到惡名昭彰的雷克島 隨扈還要跟進監牢保護？

美國秘勤局職責之一是保護美國總統，無論在白宮橢圓辦公室內，還是出訪外國戰區。但說到保護坐牢的前總統，這個狀況則是前所未見。如果紐約市曼哈頓的封口費官司陪審團判決川普有罪，法官又處以有期徒刑，依法必須全天候保護川普的秘勤局，就不得不面對這個挑戰。究竟這些隨扈該如何在嚴禁槍支的牢裡提供保護？是否還可以武裝上陣？如今紐約甚至有幾座州立監獄、市立監獄已開始策畫可能的「保護行動」。...

華為匿名支持美國尖端研究 為競賽項目提供數百萬美元獎金

被美國列入黑名單的中國大陸電信設備巨擘華為透過華盛頓特區的一家獨立基金會，為包括哈佛在內的美國大學提供資金，用於最尖端的...

找到人了！澳警證實：平安尋獲25歲台灣女子

澳洲昆士蘭省警方2日發布消息指出，現年25歲的台灣女子呂侑珉（Yu-Ming Lu）自4月30日後就失蹤至今，希望民眾協...

陸使館發言人：陸驅離侵黃岩島菲船 操作專業規範、正當合法

微信公眾號「 中國駐菲律賓大使館」昨晚發布訊息，中國駐菲律賓使館發言人就4月30日菲方船隻非法侵闖黃岩島答記者問。對於菲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。