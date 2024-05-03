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阿聯又下豪雨 迫使辦公室學校關閉、班機取消

中央社／ 杜拜2日綜合外電報導

沙漠國家阿拉伯聯合大公國今天再度降下豪雨，各地學校與許多辦公室因而關閉。阿聯2週前才出現破紀錄的雨勢，專家稱這種現象跟氣候變遷有關。

法新社報導，阿聯國家氣象中心表示，一場雷暴挾帶強風在夜間襲擊阿聯各地，上午8時以前，部分地區降雨超過50毫米。

金融中心杜拜（Dubai）部分區域淹水。當局表示，杜拜機場取消13架次班機起降，另有5架次轉降其他機場。

阿聯酋航空（Emirates）與杜拜航空（Flydubai）都警告乘客班機可能延誤。同日學校改成遠端教學，公部門辦公室也關閉。

但阿聯今天降雨規模不像4月16日那麼大，當天雨量高達破紀錄的259.5毫米，造成4人死亡，並導致主要道路連日封閉，超過2000架次班機被迫取消。

杜拜 機場 雨量

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