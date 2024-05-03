阿聯又下豪雨 迫使辦公室學校關閉、班機取消

以色列對加薩的攻擊邁向第七個月，美國國務卿布林肯正第七度造訪中東，斡旋停火協議，以色列總理內唐亞胡卻當面給他軟釘子，會後布林肯反而責怪哈瑪斯是實現停火的障礙。照理講，敲定停火協議，哈瑪斯釋放人質，以軍暫停殺戮，挽回點國際聲譽，堪稱雙贏的結果，為何始終談不攏？

2024-05-03 06:00