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日本2架海鷹直升機墜海釀1死7失蹤 防衛省公布失事原因

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機，4月20日深夜在反潛訓練時墜毀，當時兩機上各載著4名人員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明。圖為SH-60K直升機。（美聯社）
日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機，4月20日深夜在反潛訓練時墜毀，當時兩機上各載著4名人員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明。圖為SH-60K直升機。（美聯社）

日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機4月在訓練時墜海，防衛省判斷失事原因為兩機發生碰撞所致。防衛大臣木原稔今天宣布，同型機飛行訓練明天起重啟，但限單機飛行。

日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機，4月20日深夜在反潛訓練時墜毀，當時兩機上各載著4名人員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明。而海上自衛隊的同型直升機在這起事件發生後暫停飛行。

產經新聞、日本電視台（Nippon TV）報導，根據防衛省的說法，2架失事的直升機飛航資料紀錄器（FDR）的數據記錄到當時直升機遭遇嚴重撞擊，而且撞擊在同一時間與位置發生，因此斷定兩機墜海的原因是發生碰撞。

不過，至今仍不清楚相撞的原因，防衛省與海上自衛隊仍在持續調查。根據先前的分析，2架直升機直到事故前，機體狀況都未出現異常。

而防衛省明天起將不限晝夜，復飛SH-60K海鷹直升機，但是僅限單機飛行。不止1架海鷹直升機共同飛行可能會出現系統連結上的錯誤，因此仍暫停數架海鷹直升機一起飛行。

海上自衛隊持續在事發海域搜索7名下落不明的隊員，並透過海洋測量艦尋找可能已經沉到海底的主要殘骸。

防衛大臣木原稔今天傍晚表示，「海上戒備極為重要且絕不能出現絲毫疏忽。藉著部分解除訓練飛行可以確保機組人員的訓練不受影響」。

而失事原因是否是人為因素，木原對此回答：「尚未分析這部分」，並未明確回覆。

日本 直升機 自衛隊

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