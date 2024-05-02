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聯合國制裁北韓專家小組解散！50成員國共商成立獨立機構

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組解散，美國駐聯合國大使湯瑪斯．葛林斐德1日強調，監督制裁北韓有其必要性。美聯社
聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組解散，美國駐聯合國大使湯瑪斯．葛林斐德1日強調，監督制裁北韓有其必要性。美聯社

隨著聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組解散，聯合國49個國家和歐盟當地時間1日發表聯合聲明，呼籲建立新機制監督對北韓的制裁。

NHK、韓聯社報導，在俄羅斯否決延長安理會北韓制裁委員會專家小組任期的決議後，這個負責調查北韓違反制裁行為的專家小組於4月30日結束並解散。

美國駐聯合國大使湯瑪斯．葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）當天在紐約聯合國總部與其他49個成員國代表發表聯合聲明時表示，為應對北韓非法研發大規模殺傷性武器（WMD）和彈道飛彈，有必要探索客觀、獨立的分析方法，期待與其他成員國攜手合作，實現此目標。

她強調，當前階段的制裁監督工作比以往任何時期都要重要，今後也必須持續下去。對北韓制裁決議仍然有效，安理會始終要求北韓履行各項決議所規定的義務。

就設立監督機構一事，湯瑪斯．葛林斐德表示，目前正在研討多個可行方案，並與日韓兩國緊密協商。

北韓 安理會 聯合國

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