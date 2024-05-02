美反制陸 在亞太部署新武器

紐約時報中文網卅日報導，美國總統拜登上任以來，便採取一項策略反制中國大陸：除在亞太地區讓美軍能擴大使用盟邦的基地，還在區域部署一系列新型武器系統。

紐約時報引述美國國防部印太事務助理部長瑞特納說，去年在拜登政府推動下，美國在印太地區的軍事態勢發生了一世代以來最顯著的變革。

瑞特納表示，美軍部署一改以往集中在東北亞的大型基地，而是分成規模較小但機動性更強的部隊，來部署在印太地區各角落。這主要為了因應大陸可能建立部隊來鎖定攻擊航空母艦，或攻擊美軍在日本沖繩及關島部署的前哨部隊。

根據瑞特納說法，美軍這些改變後的部隊包括在沖繩部署了一支重新訓練和裝備過的陸戰隊濱海軍團，如今將有能力攻擊在海上航行的艦艇。

日本軍隊也將首次取得向美方採購的最多四百枚戰斧巡弋飛彈，其中最新型可從一千八百五十多公里外攻擊地面目標或海上艦艇。

美國另在菲律賓爭取到額外四個軍事基地使用權。若華府和馬尼拉最終同意在這些基地部署攻擊性武器，美軍便可能在那裡放置戰機及先進的機動飛彈發射器。

拜登四月廿四日簽署國會通過的九百五十億美元軍援法案，其中有八十一億美元用於在亞太地區對抗大陸。

拜登政府除去年已與日韓簽署新的三方國防協定，本月初拜登還與日本首相岸田文雄和菲律賓總統馬可仕在華府召開三方峰會，會後宣布強化三國防務合作，包括在海軍訓練和演習部分。

此外，美國也持續供應台灣武器，並派遣俗稱「綠扁帽」的陸軍特種部隊訓練員至台灣。

美國原與蘇聯簽有冷戰時期簽署的軍備管制協議「中程核武條約」，禁止發展部署射程五百至五千五百公里的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈。但在前總統川普帶領美國退出協議後，美方便開發可供原本被禁飛彈使用的小型機動發射器，並大量部署在亞洲。