日韓領土爭議 日本強烈抗議南韓國會議員登竹島

韓國最大在野黨「共同民主黨」的國會議員等17人昨天登上日韓兩國皆聲稱擁有主權的獨島（日本稱竹島），日本政府已向韓國政府表達強烈抗議。

日本朝日新聞報導，共同民主黨京畿地方黨部昨天發布消息表示，包含黨內3名國會議員在內的京畿地方黨部「對日屈辱外交對策委員會」成員共17人當天登上獨島（日本稱竹島）。

共同民主黨的國會議員表示，「（尹錫悅政府的）屈辱外交與單方面的親日行為無法對付日本聲稱擁有主權的主張」、「獨島是韓國固有領土，是主權國家的象徵」。

共同民主黨的京畿地方黨部還表示，今後也有國會議員準備登島。

日本外務省發布新聞稿指出，外務省亞洲大洋洲局長鯰博行透過電話對韓國駐日大使館次席公使表達強烈抗議，並表示對此感到遺憾至極。在韓國國會議員等登島前，日本政府已要求韓方停止行動，但韓方仍強行登島。

鯰博行強調，對照歷史事實及國際法，竹島（韓國稱獨島）是日本固有領土，因此無法接受韓方人士登島，除了對韓方表達強烈抗議之外，同時也強烈要求韓方避免再發生同樣的事。

日本政府也透過駐韓國大使館向韓國外交部亞太局長徐旻廷表達上述主張。

日本共同社報導，共同民主黨黨魁李在明29日與南韓總統尹錫悅會晤，言及與日本的領土和歷史等問題，要求尹錫悅政府應該為了不傷害人民的自尊而努力。共同民主黨的國會議員去年5月也曾登島。