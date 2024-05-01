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義法防長簽署地面戰合作書 集中資源與中國競爭

中央社／ 台北1日電
義、法兩國國防部長日前簽署地面作戰合作意向書，擬共同成立「歐洲陸戰工業中心」，義國國防部長克羅塞托表示，「若要跟中國這樣的國家競爭，歐洲大國須全面系統性投入資源」。（路透）
義、法兩國國防部長日前簽署地面作戰合作意向書，擬共同成立「歐洲陸戰工業中心」，義國國防部長克羅塞托表示，「若要跟中國這樣的國家競爭，歐洲大國須全面系統性投入資源」。（路透）

義、法兩國國防部長日前簽署地面作戰合作意向書，擬共同成立「歐洲陸戰工業中心」，義國國防部長克羅塞托表示，「若要跟中國這樣的國家競爭，歐洲大國須全面系統性投入資源」。

義大利國防部發布新聞稿指出，克羅塞托（GuidoCrosetto）29日在法國科西嘉島會晤法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu），兩人會後簽署合作意向書，擬共同建立歐洲陸戰工業中心。

克羅塞托致詞時表示，世界已改變，沒有回頭路，為因應複雜局勢挑戰，義法等大國須加強合作以確保歐洲未來，「分裂使我們弱化，但團結的歐洲將變得更強大」。

克羅塞托提到，「歐洲陸戰工業中心」將匯聚義法在該領域最好的公司，目標是集中歐洲頂尖科技建立更強力量。

克羅塞托說明，「因為若我們要跟中國這樣的國家競爭，須系統性全面投入金錢、科技、工業技術、人力，才能打造更堅實的國防工業，足堪提供軍隊所需的有效裝備和武器」。他並強調，國防工業須和前線士兵一樣，有堅定決心為民主與和平而戰。

義大利國防部透露，歐洲陸戰工業中心的戰略目標，包括強化「主要地面作戰系統」（Main GroundCombat System, MGCS），也盼整合人工智慧（AI）等尖端科技的研發，確保歐洲國防工業的優勢地位與自主性。

義大利國防部強調，此合作標誌「歐洲國防一體化」邁出重要一步，歐洲國防一體化是鞏固大西洋聯盟的重要支柱。

中共 法國 義大利

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