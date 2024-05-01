快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

喬治亞人不滿外國代理人法案 警強勢驅離抗議群眾

中央社／ 喬治亞首都特比利西30日綜合外電報導

喬治亞維安部隊今天對國會外的抗議者動用水砲、催淚瓦斯和閃光彈，在議員就「外國代理人」法案進行辯論後，鎮壓行動急劇升級。

路透社目擊者看到一些警察對抗議者進行人身攻擊，抗議者向他們扔雞蛋和瓶子，警察之後使用催淚瓦斯、水砲和閃光彈，迫使示威者離開蘇維埃時代建造的國會大樓外圍區域。

喬治亞最大反對黨聯合國家運動黨（United NationalMovement）黨魁哈貝什維利（Levan Khabeishvili）在社群媒體X發布一張滿臉血跡、鼻青臉腫的照片。聯合國家運動黨幹部告訴路透社，哈貝什維利從特比利西市中心離開後遭到警察毆打。

被從國會外驅離後，約兩千名抗議者繼續在首都主幹道魯斯塔維利大道（Rustaveli Avenue）以咖啡桌和垃圾桶為路障，有些人對警察大喊「奴隸」和「俄羅斯人」。

稍早鎮暴警察使用胡椒噴霧和警棍驅散抗議者，他們試圖阻止議員從議會後門離開。

由執政聯盟「喬治亞之夢」（Georgian Dream）控制的國會很可能通過這項法案，這項法案在成為法律前還必須經過二讀。

一旦這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）和媒體都必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。

警察

延伸閱讀

牛煦庭提試用期八成薪 吳思瑤：抄退步法案令人傻眼

提修法廢一例一休落實周休二日 藍委：工時過長是恥辱

欲修勞基法遭綠營猛攻 牛煦庭：民進黨惡意造謠

華爾街大買住宅房產出租 美國多個州將立法嚴管

相關新聞

義法防長簽署地面戰合作書 集中資源與中國競爭

義、法兩國國防部長日前簽署地面作戰合作意向書，擬共同成立「歐洲陸戰工業中心」，義國國防部長克羅塞托表示，「若要跟中國這樣...

美國保護傘不穩了？馬克宏連連喊出「法國核武防禦歐洲」的背後憂慮

俄烏戰局兩年來起起伏伏，俄軍吃癟時，總統普亭經常揚言不排除動用核武，最近普亭比較少提，反而換成法國總統馬克宏三天內兩度提及法國的核武嚇阻力與歐洲集體防禦。英國脫歐後，法國是歐盟唯一的核武國家，這話到底是說給誰聽？總不可能是5月初即將訪問的中國大陸國家主席習近平吧……

海地執政過渡委員會 選出前參院議長為主席

在海地總理亨利（Ariel Henry）辭職後，將領導海地直到舉辦下一次選舉的執政過渡委員會，今天選出前參院議長勒布朗費...

英王查理三世患癌後恢復公務活動 王室稱「里程碑」

繼今年年初宣布罹患癌症而專注治療之後，英國國王查理三世於當地時間4月30日重返公務活動。 　　

索羅門在野黨 推總理人選

索羅門群島四月稍早舉行國會改選，當選議員預計五月二日以祕密投票選出新總理。任內親近中國大陸並主導與我斷交的總理蘇嘉瓦瑞保...

路透：美中5月初將在華府舉行氣候會談

路透報導，美國氣候變遷事務外交官波德斯達30日表示，5月初將在華府會晤中國大陸氣候變化事務特使劉振民，繼續美中氣候合作雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。