喬治亞人不滿外國代理人法案 警強勢驅離抗議群眾

喬治亞維安部隊今天對國會外的抗議者動用水砲、催淚瓦斯和閃光彈，在議員就「外國代理人」法案進行辯論後，鎮壓行動急劇升級。

路透社目擊者看到一些警察對抗議者進行人身攻擊，抗議者向他們扔雞蛋和瓶子，警察之後使用催淚瓦斯、水砲和閃光彈，迫使示威者離開蘇維埃時代建造的國會大樓外圍區域。

喬治亞最大反對黨聯合國家運動黨（United NationalMovement）黨魁哈貝什維利（Levan Khabeishvili）在社群媒體X發布一張滿臉血跡、鼻青臉腫的照片。聯合國家運動黨幹部告訴路透社，哈貝什維利從特比利西市中心離開後遭到警察毆打。

被從國會外驅離後，約兩千名抗議者繼續在首都主幹道魯斯塔維利大道（Rustaveli Avenue）以咖啡桌和垃圾桶為路障，有些人對警察大喊「奴隸」和「俄羅斯人」。

稍早鎮暴警察使用胡椒噴霧和警棍驅散抗議者，他們試圖阻止議員從議會後門離開。

由執政聯盟「喬治亞之夢」（Georgian Dream）控制的國會很可能通過這項法案，這項法案在成為法律前還必須經過二讀。

一旦這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）和媒體都必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。