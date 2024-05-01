索羅門在野黨 推總理人選

索羅門群島四月稍早舉行國會改選，當選議員預計五月二日以祕密投票選出新總理。任內親近中國大陸並主導與我斷交的總理蘇嘉瓦瑞保住議席，但已表明不會爭取連任總理。在野黨聯盟四月卅日宣布，已選擇「索羅門群島民主黨」領袖瓦爾問鼎大位。

路透報導，瓦爾將對上蘇嘉瓦瑞所屬政黨「我們的黨」支持的前外交部長馬內列。蘇嘉瓦瑞任內拉近索中關係，令美國益發關切太平洋島國的戰略重要性，也引發澳洲等鄰國不滿。澳洲是索羅門群島傳統上的安全夥伴與最大援助國。

索國十七日國會改選結果未明確透露新總理獎落誰家，反對黨組成的「CARE」聯盟及執政陣營各自爭取十名無黨議員支持，以便組建政府。CARE聯盟包括瓦爾的索羅門群島民主黨、前總理何瑞朗的民主聯盟黨等。當地媒體報導，備受歡迎的索國前總理里諾也已加入該聯盟。

另一在野黨聯合黨的領袖小肯尼羅瑞也聲明，他會全力支持瓦爾角逐總理，並說這次國會改選中誕生廿五名新人議員，顯示索國民眾發出宏亮且明確訊息求新求變。

索羅門群島國會共五十席，新總理須有多數議員相挺。蘇嘉瓦瑞廿九日說，其所屬政黨已掌握廿八席議員支持。

路透二月報導，瓦爾曾經在當時一場選舉活動指出，可以藉由舉行公民投票來決定索中關係，並表示中國是軍事和經濟強權，與北京建立關係有利可圖，「我們必須檢視國家利益為何」；他另批評蘇嘉瓦瑞與中建交前未先諮詢各省分，導致最大省馬萊塔省拒絕與北京合作數年。