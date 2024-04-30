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秘魯擬與中遠海運商議港口經營權一事 避免國際仲裁

中央社／ 利馬29日綜合外電報導
秘魯港務當局3月聲稱一個「行政錯誤」使中遠海運集團取得當地港口錢凱港（Chancay）的獨家經營權，港務當局隨後請求一名法官撤銷這個決定。路透社
秘魯港務當局3月聲稱一個「行政錯誤」使中遠海運集團取得當地港口錢凱港（Chancay）的獨家經營權，港務當局隨後請求一名法官撤銷這個決定。路透社

為了秘魯興建中一座大型港口設施獨家經營權衍生的法律糾紛，中國遠洋海運集團可能訴諸國際仲裁程序，但秘魯官員今天表示，當局正極力避免雙方進入此一程序。

路透社報導，秘魯媒體今天率先披露，中遠海運集團本月中致函秘魯經濟部，信中建議雙方展開6個月協商程序，以便在不訴諸國際仲裁情況下達成友善解決方案。

秘魯經濟部長阿利斯達（Jose Arista）接受當地廣播電台RPP專訪時說，他已收到這封信但尚未回覆。

秘魯港務當局3月聲稱一個「行政錯誤」使中遠海運集團取得當地港口錢凱港（Chancay）的獨家經營權，港務當局隨後請求一名法官撤銷這個決定。中遠海運集團預料將在錢凱港的第一期計畫投資13億美元（約新台幣423.8億元）。

自那時起，秘魯政府推出允許民間港口營運商獨家提供服務的措施。

阿利斯達說，他「確信」秘魯當局與中遠海運集團不必進入仲裁程序，「我們在此之前就會達成協議」。

中遠海運集團秘魯辦公室並未立刻回覆路透社記者的置評請求。

中遠海運集團本月證實仍持續投資錢凱港，並預計於今年11月秘魯主辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會時，舉行錢凱港第一期計畫落成典禮。

秘魯

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