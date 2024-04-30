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印尼魯仰火山噴「爆炸性」熾熱岩漿、頻見閃電 警戒升至最高級

中央社／ 雅加達30日綜合外電報導
印尼魯仰火山（Mount Ruang）今天凌晨再次爆發。 法新社
印尼魯仰火山（Mount Ruang）今天凌晨再次爆發。 法新社

印尼魯仰火山（Mount Ruang）今天凌晨再次爆發，噴出「爆炸性」的熾熱岩漿，閃電頻頻劃過火山口上空，促使當局將警戒級別升至最高，並關閉附近一座機場

路透社報導，根據印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）官網，該機構在魯仰火山於今天凌晨爆發後，將這座火山的警戒級別提升至最高級，並呼籲居民切勿靠近火山。

該機構分享的影片畫面顯示，魯仰火山的火山口上空頻見閃電，熾熱的紅色熔岩雲與岩石噴發至空中，並降在魯仰島上。

這個機構也說，火山噴發柱高達2公里，呼籲在火山方圓6公里內的居民立刻撤離，並警告火山可能出現進一步的「爆炸性噴發」。

該機構指出，這次噴發與火山周圍地震活動激增、特別是深層火山地震的次數相互呼應。

魯仰火山於本月稍早數度噴發，造成一些房屋毀壞、當地數百居民撤離，連距離火山約100公里遠的北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado），也有一座機場為此關閉。

機場營運商在社群平台Instagram發文說，雅加達當局今天以火山灰可能飄散為由，再度關閉位於萬鴉老的薩姆拉圖蘭吉國際機場（Sam Ratulangi InternationalAirport）。

印尼交通部則說，該機場到明天中午前都將維持關閉。

距離萬鴉老約100公里遠的魯仰島有800多居民，最近火山爆發後，多數人已經疏散。

印尼當局上週才將魯仰火山的警戒級別降至3級，今天又升至最高級別的4級。

印尼 機場 火山爆發

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