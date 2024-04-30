歐洲政治對立激化 官員飽受恐嚇與威脅

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】歐洲各國政治人物飽受陰謀論、威脅與恐嚇，已使整體政治環境惡化！近期西班牙總理桑切斯的妻子遭極右派NGO指控貪汙、波蘭總理圖斯克被指控是「納粹」、荷蘭前財政部長則因為網路辱罵與死亡威脅而退出政壇。歐洲議會將於6月6日至9日舉行選舉，各界相當關注現任主席馮德萊恩如何因應對立增加的政治氛圍。

政客迭遭恐嚇

《衛報》分析報導指出，近期西班總理桑切斯妻子高梅茲被極右派NGO「乾淨之手」指控涉貪，桑切斯一度考量辭職，並暫停了所有的公開活動，在民眾要求下，他近日宣布將繼續擔任總理。

然而，桑切斯在過程中面臨到「騙子」、「叛徒」、「愚弄西班牙人」等批評，導致身心煎熬，這種國家領導人受到惡毒攻擊的狀況，不僅限於西班牙。去年贏下波蘭總理的圖斯克，也被右翼反對黨批評是「純粹的邪惡」、「國家的敵人」，更指控他會將波蘭交給俄羅斯。

荷蘭前財政部長卡格在去年11月的選舉當中，遭到大量辱罵與死亡威脅，更因此退出政壇。她感嘆，荷蘭政治相當「歹毒」，不僅是她，她的同事也不斷遭到威脅與恐嚇，常常需要嚴密的保安措施。

政治左右為難

歐洲多國都出現反移民聲浪與經濟衰退，極右派的聲量也因此高漲，歐洲政治也逐漸兩極化，更透過「社群平台」、「法律」等攻擊來打擊政敵。歐洲議會將於6月6日至9日舉行選舉，兩派立場分化的狀況，也使候選人左右為難。

《歐洲新聞》就指出，現任歐盟總理馮德萊恩的綠能政策，引發右派人士不滿；左派民眾則批評她的團隊與極右派聯盟愈靠愈近。

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