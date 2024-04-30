快訊

《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭卻遭官方性侵殺害

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

索羅門反對黨陣營總理人選出爐 挑戰取代親中政府

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）29日表明不會爭取連任，另由前外交部長馬內列（左）角逐大位。美聯社
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）29日表明不會爭取連任，另由前外交部長馬內列（左）角逐大位。美聯社

索羅門群島4月稍早舉行國會改選，當選議員預計5月2日以祕密投票選出新總理。任內親近中國大陸並主導與我斷交的總理蘇嘉瓦瑞保住議席，但已表明不會爭取連任總理。在野黨聯盟30日則宣布，已選擇「索羅門群島民主黨」領袖瓦爾問鼎大位。

路透30日報導，瓦爾將對上蘇嘉瓦瑞所屬政黨「我們的黨」支持的前外交部長馬內列。蘇嘉瓦瑞任內拉近索中關係，令美國益發關切太平洋島國的戰略重要性，也引發澳洲等鄰國不滿。澳洲是索羅門群島傳統上的安全夥伴與最大援助國。

索國17日國會改選結果未明確透露新總理獎落誰家，反對黨組成的「CARE」聯盟及執政陣營各自爭取10名無黨議員支持，以便組建政府。CARE聯盟包括瓦爾的索羅門群島民主黨、前總理何瑞朗的民主聯盟黨等。當地媒體報導，備受歡迎的索國前總理里諾也已加入該聯盟。

另一在野黨聯合黨的領袖小肯尼羅瑞也聲明，他會全力支持瓦爾角逐總理，並說這次國會改選中誕生25名新人議員，顯示索國民眾發出宏亮且明確訊息求新求變。

索羅門群島國會共50席，新總理須有多數議員相挺。蘇嘉瓦瑞29日說，其所屬政黨已掌握28席議員支持。

路透2月報導，瓦爾曾在當時一場選舉活動說，可舉行公民投票決定索中關係，並說中國是軍事和經濟強權，與北京建立關係有利可圖，「我們須檢視國家利益為何」；他另批評蘇嘉瓦瑞與中建交前未先諮詢各省分，導致最大省馬萊塔省拒絕與北京合作數年。

北京 索羅門 議員

延伸閱讀

表態不選台南市長 郭國文：謝龍介不是藍營最強棒

索羅門親中總理宣布不連任 指西方長期施壓

影／放任網軍攻擊在野黨立委？朱立倫批是向下沈淪

流感季節近尾聲 去年10月以來 3400萬人確診 約2.4萬人死亡

相關新聞

索羅門反對黨陣營總理人選出爐 挑戰取代親中政府

索羅門群島4月稍早舉行國會改選，當選議員預計5月2日以祕密投票選出新總理。任內親近中國大陸並主導與我斷交的總理蘇嘉瓦瑞保...

脫北者曝慘狀：北韓糧倉 傳路有凍死骨

南韓及日本媒體28日報導，30多歲的北韓男子金某指稱，他去年決定「脫北」前，北韓黃海南道正鬧嚴重饑荒。據他當時拍攝的影片...

布林肯訪中 警告將金融制裁援俄？

拜登總統簽署953億撥款法案援助烏克蘭、以色列和台灣，國會也通過法案強迫TikTok九個月內出售給與中國無關的買主，否則...

波羅的海3國示警：俄擾GPS恐致空難

兩架芬蘭班機日前因導航訊號干擾而被迫中途折返，波羅的海三國外交部長警告，俄羅斯干擾全球衛星定位系統（GPS）恐導致空難。

索羅門親中總理宣布不連任 指西方長期施壓

索羅門群島4月中旬舉行全國選舉，儘管總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）所屬的政黨在國會席次取得些微優勢，他也成功當選議員，有望成為首位連續4年執政的總理，但是索加瓦雷週一（4月29日）

微軟宣布投資印尼17億美元 建設雲端運算和AI基礎設施

微軟（Microsoft）執行長納德拉周二在雅加達與印尼總統佐科威會晤後，宣布四年間投資17億美元，在印尼建設雲端運算和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。