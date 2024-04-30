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古巴抗議者判刑15年 美國批判決「不合情理且令人髮指」

中央社／ 哈瓦那29日綜合外電報導

古巴法院最近判處一群抗議者最長15年的刑期，美國今天批評相關判決「不合情理」且「令人髮指」。

路透社報導，古巴東部港口小城市紐威塔斯（Nuevitas）2022年夏天爆發抗議活動，當時這個地區停電日益嚴重，迫使數百名沮喪的公民走上街頭。

根據路透社看到的判決文件，古巴政府審判13名參與抗議的人，並認定他們犯下從蓄意破壞到煽動叛亂等各種罪行。1名婦女因缺乏證據被判無罪。

大多數人被判處10到15年徒刑，美國和幾個人權組織今天批評處罰過於嚴厲。

美國國務院西半球事務局助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols）在社群媒體X上說：「（古巴法院）本週對2022年在紐威塔斯和平集會的古巴人，判處最高15年徒刑的嚴厲判決，令人髮指。」

「古巴政府持續鎮壓努力實現基本權利和需求的古巴人是不合情理的。」

古巴政府沒有立即回應針對尼科爾斯聲明發表評論的請求。

古巴對國內抗議活動的處理方式，是長期敵對的美國和古巴之間關係日益冷淡的主要癥結。

2021年7月11日，古巴亦曾爆發反政府抗議活動，規模為前領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命後之最。古巴政府之後監禁數百人，引發美國、歐洲聯盟（EU）和人權組織的強烈譴責。

人權 卡斯楚 古巴 社群媒體 美國

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