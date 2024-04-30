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厄瓜多闖使館逮人 狀告國際法院稱墨西哥不應庇護

中央社／ 基多29日綜合外電報導

厄瓜多今天向國際法院控訴墨西哥，指稱墨西哥庇護該國前副總統葛拉斯（Jorge Glas），違背國際義務。厄瓜多先前突襲墨西哥大使館，帶走使館內因貪污而遭通緝的葛拉斯。

綜合法新社與路透社報導，厄瓜多外交部在聲明中表示， 厄瓜多今天向位在海牙的國際法院（ICJ）提起訴訟，指控墨西哥駐基多大使館提供葛拉斯庇護「違背一連串的國際義務」。

厄瓜多安全部隊4月5日闖入位於厄瓜多首都基多（Quito）的墨西哥大使館逮捕葛拉斯，葛拉斯因2013年至2017年任職期間涉貪而遭通緝。

厄瓜多這次罕見擅闖外交領土的事件，引發國際社會強烈抗議，也導致墨西哥與厄瓜多斷交，並撤回全部駐厄外交人員。

墨西哥已在國際法院對厄瓜多提起訴訟，表示希望暫停厄瓜多的聯合國成員國資格。

關於此案的聽證會定於明天舉行，兩國都將闡述自己的觀點。

根據國際法院的聲明，厄瓜多在新提出的文件中主張，墨西哥非法利用其駐基多大使館「保護葛拉斯免於厄瓜多刑法之執行」。

厄瓜多也表示，墨西哥非法予以葛拉斯政治庇護已干預其內政。

拉丁美洲一些國家、西班牙、歐盟、美國和聯合國秘書長均譴責這起入侵大使館抓人的事件，稱厄瓜多此舉違反1961年規範國際關係的「維也納公約」（Vienna Convention）。

但是厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）辯稱，要拘捕葛拉斯就必須突襲大使館，因為葛拉斯有可能潛逃。

墨西哥政府今天也質疑厄瓜多為何要等數週之後才向國際法院提起訴訟。

墨西哥外交部在聲明中表示：「值得注意的是，這些論點是在墨西哥大使館遭到暴力入侵近一個月後提出。」並說稍後將正式予以回應。

厄瓜多 墨西哥 大使館

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