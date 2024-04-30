前美國安局人員企圖為俄從事間諜活動 判21年徒刑

美國司法部表示，曾在國家安全局（NSA）短暫工作的1名網路專家，因企圖為俄羅斯從事間諜活動，今天遭法院判處21年以上徒刑。

法新社報導，國家安全局是美國資訊情報單位，32歲的達爾克（Jareh Sebastian Dalke）在這個機構工作不到4週，就在2022年6月底以家庭問題為由突然辭職。

法庭文件顯示，達爾克在國家安全局工作的幾週內，列印了最高機密文件，離職後以8萬5000美元價格，將這些文件出售給他認為是俄羅斯的情報人員，但對方其實是1名臥底的聯邦調查局（FBI）探員。

科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）的達爾克於10月在地方法院認罪，承認6項試圖向外國政府情報人員傳送機密國防資訊的罪名。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在一份聲明中說：「這名曾宣誓保衛國家的被告相信，他向1名俄羅情報人員出售機密國家安全訊息；事實上，他向聯邦調查局暴露了自己犯罪行為。」

美國司法部表示，「法院判刑代表那些企圖背叛我們國家的人，將為其罪行負起責任。」