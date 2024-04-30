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義大利助中國抓嫌犯引疑慮 前外長籲中止引渡條約

中央社／ 台北日30電

一名華人近期在義大利度假時遭逮捕羈押，因中國指控他是詐欺犯，並透過國際刑警組織通緝。此案在義大利引發爭議，人權組織認為引渡罪犯到中國有受虐危險，參議員主張義國政府應中止與中國的引渡條約。

曾任義大利外長的參議員特爾吉（Giulio Terzi）主張，義國政府應中止與中國的引渡條約，並重新檢視中國透過國際刑警組織（Interpol）提出的紅色通緝令（Red Notice），「因為證據顯示，中國已將跨國通緝令當工具使用」。

根據多家義大利媒體報導，一名姓氏開頭字母為Y的40多歲華裔男子，今年3月21到義大利北部安科納（Ancona）度假時遭逮捕，因為中國政府指控他在中國犯下2億多美元的金融詐欺案，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，義大利當局以他有持續逃亡之虞，將他扣留至今。

不過該案在義大利引發爭論，人權組織引述2022年10月歐洲人權法院判決的「劉訴波蘭案」（Liu v.Poland），認為中國人權狀況不透明，應更審慎考慮中國提出的嫌犯引渡要求，以免嫌犯到中國遭受虐待或不公平的審判。

「劉訴波蘭案」當事人是一名台灣籍劉姓男子，涉嫌參與一起在西班牙境外運作的大型網路詐騙，原先遭波蘭政府同意引渡到中國，但他控訴波蘭政府此舉違反歐洲人權公約，最後獲得歐洲人權法院認可。

根據法務部新聞稿，該名劉姓嫌犯已於今年1月從波蘭引渡回台受審，創下台灣自外國引渡台灣民眾返台首例，於1月15日將劉嫌解送抵台，並隨即解送台中地檢署歸案，雖經聲押未獲裁准，惟台中地檢署檢察官為防止劉嫌逃亡，隨即諭知對其施以科技監控設備之作為。

義大利最高法院今年3月也曾首度做出判例，拒絕向中國引渡一名涉入經濟案件的中國公民，當時辯方律師即是引述「劉訴波蘭案」判例，認為義大利若將該嫌犯引渡至中國，義大利恐將違反歐洲人權公約。

義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）引述，人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）表示，威權中國將持續測試西方民主國家的體系，作為中國加強跨國鎮壓的手段，歐盟各國應重新審視與中國的引渡條約。

人權 引渡 義大利

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