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秘魯北部重大交通事故 巴士墜深谷至少23人喪命

中央社／ 利馬29日綜合外電報導

秘魯地方政府今天表示，一輛巴士於國內北部地區一條山路墜入深谷，造成至少23人死亡、10多人受傷。

地方官員波巴迪亞（Olga Bobadilla）告訴當地的RPP電台，這起昨天晚間的交通事故發生在卡哈麥卡（Cajamarca）地區一條路面滿是坑洞的泥濘道路，「巴士墜入深約200公尺的深谷」。

法新社報導，當地市政官員艾雷拉（JaimeHerrera）指出，這輛載有超過50名乘客的巴士最終滾落到河邊，且車上一些乘客被河水沖走。

救難人員和消防員趕到事發現場，傷患也被送到醫院接受治療。相關當局正在調查這輛巴士是否適合載客上路。

由於超速駕駛、路況惡劣、缺乏交通號誌以及執法不力等原因，秘魯經常發生車禍事件。去年秘魯有記錄的交通事故死亡數就超過3100人。

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