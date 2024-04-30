英國緊縮移民政策 智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

英國政府緊縮移民政策之際，有智庫發表報告，建議廢除現行畢業生簽證制度、僅開放績優大學院校提供外國學生簽證，相關報告獲城鎮升級暨住房社區事務大臣戈夫（Michael Gove）撰寫前言背書。

另一方面，「每日郵報」（Daily Mail）援引英國內政部內部資料報導，至2023年3月止的一年期間，有高達2萬1525件庇護申請是來自憑簽證合法入境英國的外籍人士，數量為2003年以來最高，且年增長率高達154%。

「每日郵報」指出，這意味每140位憑簽證合法入境英國的外籍人士，就有1位會進而申請庇護。學生、工作和一般訪客（visitor）簽證成為外籍人士尋求在英國無限期停留的「後門」，且學生簽證是最常被利用的管道。

根據報導，至2023年3月止的一年期間，憑簽證合法入境英國、隨後申請庇護的外籍人士中，以來自巴基斯坦、孟加拉、印度、奈及利亞、阿富汗為大宗，來自伊朗、烏茲別克和俄羅斯的申請人數則創歷史新高。

在英國政壇頗具影響力的中間偏右保守黨智庫「前進」（Onward）今天發布題為「保守主義經濟」（AConservative Economy）的報告，內容建議的移民政策與英國政府目前的法規修訂方向大致符合。

根據報告，儘管自2022年下半年起有下降趨勢，英國的淨移民人口（移入與移出人口差額）一年仍逾70萬人，處於歷史高點。報告認為，移民政策過度寬鬆不利鼓勵產業增加對本國勞工、生產自動化和技術升級的投資：移民願意接受較差的勞動待遇，而業主藉機「套利」。

報告指出，移民對英國的住房需求（特別是社會住宅）、醫療、教育等公共服務領域造成壓力，稀釋可分配的資源。

報告花不少篇幅談移民對英國住房市場的影響，例如根據牛津大學（Oxford University）移民觀測站（Migration Observatory）的分析，僅是移民造成英國人口增加1個百分點，即足以導致房價上漲1%。

報告提到，英國脫離歐盟（EU）後於2021年1月啟用積分（points-based）移民制，迎來的卻是更多來自非歐盟國家的移民。

報告指出，荷蘭、丹麥等歐洲經濟區（EEA）成員國的研究顯示，與來自其他EEA成員國的移民相較，來自非EEA成員國的移民對移入國的經濟和財政貢獻，在扣除他們對移入國造成的成本後，較有可能為負值，頂多為持平。

報告呼籲英國政府在制定政策時，應僅優先考慮具高度專業能力和收入潛力的族群，並逐步淘汰低技術要求、低收入的移民。

同時，報告批評英國簽證制度對「技術工作」（skilled work）的定義過於寬鬆，有太多缺乏技術要求的工作獲納入技術工作簽證（Skilled Worker visa）適用範圍。

在新規定於今年4月生效前，申請技術工作簽證的最低年薪門檻為2萬6200英鎊（約新台幣107萬元），遠低於英國薪資中位數。

國家統計局（ONS）的最新資料顯示，英國2023年薪資中位數為一年3萬4963英鎊。根據新規定，除了少數例外，申請英國工作簽證的最低薪資門檻已較以往提高近5成，達到一年3萬8700英鎊。

智庫「前進」指出，所謂「勞動市場供給短缺，因此必須引進移民」的說法不成立，因為向政府提供建言的獨立「移民諮詢委員會」（MAC）於2023年的年度報告即提及，在移工數最多的社會照護領域，只要將時薪上調1英鎊，就能擺脫對移民的高度依賴。

另一方面，英國自2021年7月實施新的畢業生簽證（Graduate visa）制度，留學生可在取得學位後合法居留英國至少2年（博士生可達3年），不受專業能力門檻限制。

英國政府正檢討相關規定，且自今年4月起，畢業實習生的年薪最低門檻也由2萬4220英鎊調升至2萬5410英鎊，漲幅近5%。今年1月起，除了就讀學士後研究型學程及英國政府獎學金受獎者，國際學生也不得為親屬或眷屬申請居留簽證。

不過，智庫提到，畢業生簽證制度讓未達技術工作簽證申請標準的外籍人士有機可趁。智庫建議，應僅讓符合特定資格的博士生有權為家人申請居留簽證，並廢除現行畢業生簽證制度；畢業生若欲繼續待在英國，應轉而申請技術工作簽證。

此外，智庫呼籲，應僅開放績效表現最佳的大學院校為外國學生提供入境簽證。