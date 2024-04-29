美商務部長雷蒙多：美國是非洲最佳選擇 俄中都不如美

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國商務部長雷蒙多。法新社
美國商務部長雷蒙多。法新社

有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國商務部長雷蒙多指稱，美國是非洲國家的最佳選擇，而且美方對非洲「沒有加上附帶條件」。

但雷蒙多強調，美國不會強迫非洲國家在美國或俄羅斯、中國大陸間選邊站。

雷蒙多在肯亞首都奈洛比接受CNN記者馬多沃訪問時聲稱，「我們認為我們是最好的，我們認為我們提供符合你們自由民主價值的良機。所以我們想作為你們選擇合作的夥伴」。

雷蒙多近日對非洲進行正式訪問，她在和肯亞總統魯托會面後，在美國商會商業高峰會場邊接受CNN採訪。

中國在非洲各地有提供資金的計畫及重大基礎設施計畫，肯亞就像其他許多非洲國家，與中國關係深厚。

除了中國，俄國也正在非洲這片大陸取得新進展。該報導稱，莫斯科利用部分非洲國家的反西方世界情緒，從軍售和天然資源獲利。

非洲國家不喜歡美國及其歐洲盟邦對其國內的民主與人權狀況說教，其中多國寧可和不對他們提出類似要求的中俄打交道。雷蒙多對此則宣稱，美國現在到非洲沒有附加條件，她這次帶超過12家美企到前述峰會。她還對魯托說，「我們不是在這說教，我們是在這當夥伴，我們在這向您學習，我們在這投資、投資您的人民與國家」。

美國 肯亞 非洲

延伸閱讀

義總理與美商務部長會談 聚焦半導體與AI合作

美商務部長：我們晶片比中國先進 「我們」含台灣

史丹佛AI指數報告 美國頂尖模型61個遠超歐盟

經濟日報社論／美國終於發現中國是「難啃的骨頭」

相關新聞

美商務部長雷蒙多：美國是非洲最佳選擇 俄中都不如美

有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國商務部長雷蒙多指稱，美國是非洲國家的最佳選擇，而且美方對非洲「沒有加上附帶條件」...

日本雲霄飛車緊急停止 18乘客沿高空軌道疏散

日本北海道留壽都村的「留壽都度假村」內的遊樂園，今天下午一座雲霄飛車發生緊急停止事件，列車上的18名乘客因此從軌道旁的階...

索羅門群島國會5／2選新總理 親中政府受考驗

（中央社索羅門群島首都荷尼阿拉29日綜合外電報導）南太平洋島國索羅門群島本月舉行的國會大選，包括現任親中政府在內，無政黨...

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁李在明要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

南韓執政黨國民力量4月上旬在國會大選遭遇重大挫敗後，南韓總統尹錫悅和最大在野黨共同民主黨黨魁李在明29日下午於總統府舉行...

Po放閃照還是公開現身？威廉凱特今慶祝結婚13周年！

美國太陽報報導，英國王室威廉王子和凱特王妃29日迎來結婚第13周年紀念日，按照慣例將在社群媒體分享甜蜜放閃照。從英王查理...

俄國瓦格納傭兵動向曝光！成千上萬兵力投誠普亭重操舊業

POLITICO報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigoz...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。