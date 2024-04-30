索羅門群島親中總理 不拚連任

太平洋島國索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞表示，本周國會議員投票選舉新總理時，他不會是候選人，而他的政黨將支持外交部長馬內列角逐總理。

索羅門群島本月舉行國會大選，包括現任親中政府在內，無政黨贏得足以執政席次。路透報導，索羅門群島二個主要反對黨已於廿七日組成聯盟，將與蘇嘉瓦瑞領導的「我們的黨」競爭組閣。

這次大選是蘇嘉瓦瑞二○二二年與中國簽署安全協議以來首次進行選舉，協議內容包括引進中國警方進駐，拉近索羅門群島與中國的關係。

由於這次選舉可能影響區域安全，中國、美國和鄰近的澳洲都密切關注。

蘇嘉瓦瑞廿九日在電視播出的記者會中宣布，他不會成為總理候選人，並表示他的政府一直「受到美國和西方盟友的壓力」，他也面臨「許多指控」。

蘇嘉瓦瑞說：「自從我們於二○一九年做出一個非常重要的決定之後，地緣政治正在發揮作用。」他指的是他的政府在那年決定和台灣斷交，轉與中國建交。

馬內列說，若他被選為新總理，他將「採取同樣的外交政策基礎，即與所有人為友，不與任何人為敵」。

索羅門群島國會選舉結果，蘇嘉瓦瑞的「我們的黨」在五十個席次贏得十五席，反對黨組成的「問責改革與賦權聯盟」獲廿席，無黨和小黨另共獲十五席，爭取無黨議員支持將是跨越廿六席組閣門檻的關鍵。蘇嘉瓦瑞說，他的政黨已爭取到廿八席支持。