聽新聞
test
0:00 / 0:00

索羅門群島親中總理 不拚連任

聯合報／ 國際中心／綜合報導
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。路透
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。路透

太平洋島國索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞表示，本周國會議員投票選舉新總理時，他不會是候選人，而他的政黨將支持外交部長馬內列角逐總理。

索羅門群島本月舉行國會大選，包括現任親中政府在內，無政黨贏得足以執政席次。路透報導，索羅門群島二個主要反對黨已於廿七日組成聯盟，將與蘇嘉瓦瑞領導的「我們的黨」競爭組閣。

這次大選是蘇嘉瓦瑞二○二二年與中國簽署安全協議以來首次進行選舉，協議內容包括引進中國警方進駐，拉近索羅門群島與中國的關係。

由於這次選舉可能影響區域安全，中國、美國和鄰近的澳洲都密切關注。

蘇嘉瓦瑞廿九日在電視播出的記者會中宣布，他不會成為總理候選人，並表示他的政府一直「受到美國和西方盟友的壓力」，他也面臨「許多指控」。

蘇嘉瓦瑞說：「自從我們於二○一九年做出一個非常重要的決定之後，地緣政治正在發揮作用。」他指的是他的政府在那年決定和台灣斷交，轉與中國建交。

馬內列說，若他被選為新總理，他將「採取同樣的外交政策基礎，即與所有人為友，不與任何人為敵」。

索羅門群島國會選舉結果，蘇嘉瓦瑞的「我們的黨」在五十個席次贏得十五席，反對黨組成的「問責改革與賦權聯盟」獲廿席，無黨和小黨另共獲十五席，爭取無黨議員支持將是跨越廿六席組閣門檻的關鍵。蘇嘉瓦瑞說，他的政黨已爭取到廿八席支持。

美國

延伸閱讀

NCC依國會政黨比例任命？是否違背其獨立性 學者們這麼看

藍推NCC委員採政黨比例 綠批違憲：政治干擾媒體政策

不滿NCC委員提名？藍營喊「依政黨比例任命」入法 下周三排案審查

索羅門國會大選 親中總理政黨無法過半

相關新聞

最大在野黨魁促打貪 尹錫悅冷處理

南韓總統尹錫悅和最大在野黨共同民主黨黨魁李在明廿九日於總統府會談，是尹錫悅二○二二年五月就任以來首次與李在明會面。尹錫悅...

索羅門群島親中總理 不拚連任

太平洋島國索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞表示，本周國會議員投票選舉新總理時，他不會是候選人，而他的政黨將支持外交部長馬內列角...

波羅的海3國示警 俄干擾民航GPS恐致空難

兩架芬蘭班機日前因導航訊號干擾而被迫中途折返，波羅的海三國外交部長警告，俄羅斯干擾全球衛星定位系統（ＧＰＳ）恐導致空難。

美商務部長雷蒙多：美國是非洲最佳選擇 俄中都不如美

有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國商務部長雷蒙多指稱，美國是非洲國家的最佳選擇，而且美方對非洲「沒有加上附帶條件」...

日本雲霄飛車緊急停止 18乘客沿高空軌道疏散

日本北海道留壽都村的「留壽都度假村」內的遊樂園，今天下午一座雲霄飛車發生緊急停止事件，列車上的18名乘客因此從軌道旁的階...

索羅門群島國會5／2選新總理 親中政府受考驗

（中央社索羅門群島首都荷尼阿拉29日綜合外電報導）南太平洋島國索羅門群島本月舉行的國會大選，包括現任親中政府在內，無政黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。