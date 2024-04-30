最大在野黨魁促打貪 尹錫悅冷處理

南韓總統尹錫悅和最大在野黨共同民主黨黨魁李在明廿九日於總統府會談，是尹錫悅二○二二年五月就任以來首次與李在明會面。尹錫悅所屬執政黨國民力量四月上旬在國會大選慘敗後，尹錫悅擺出願加強朝野合作姿態，但李在明要求尹錫悅解決家人涉貪問題、全民普發紓困金等提議，尹錫悅不是反對就是不置可否。

美聯社報導，四月十日國會大選中，共同民主黨在三百個席次中拿下一七五席，尹錫悅的國民力量只有一○八席，國會朝小野大，讓尹錫悅主動提議和李在明會晤。

李在明在會中要求尹錫悅同意，向全民普發廿五萬韓元（約台幣六千四百五十元）紓困金，並就去年海軍陸戰隊士兵殉職案批准任命獨立檢察官，以及針對二○二二年梨泰院踩踏事件設立特別法。李在明也要求尹錫悅解決他周邊人士、尤其是家人相關的指控，顯然是指第一夫人金建希娘家涉嫌賄賂炒股和其他醜聞。

不過，對於梨泰院特別法等調查要求，尹錫悅表示為難，對於親人被控問題，尹錫悅並未回應。至於全民普發紓困金，尹錫悅則說，考慮到物價、財政受到的影響，他認為應對相對較困難的人提供支援，比較妥當。

韓聯社說，大部分話題兩人未能縮小意見分歧。尹錫悅提出組建朝野協商機制等組織，討論民生問題，李在明則認為朝野應在國會平台進行討論。

雙方當天唯一共識，就是必須進行醫學院擴招等醫療改革。尹錫悅提出的增加醫學院錄取人數計畫，引發南韓醫界反彈，醫師罷工風潮至今尚未解決。對此李在明說，醫改刻不容緩，尹錫悅推行的政策方向正確，民主黨將協助推動。

此外，雙方還一致認為往後有必要經常會面並保持溝通。

李在明還提出包括外交政策等其他問題，表示希望尹錫悅考慮轉向「以國家利益為中心的務實外交」，努力確保「人民的自豪感不因與日本的關係而受到損害」。

不過，美聯社說，儘管國會選戰失敗，尹錫悅的外交政策可望不變，因為外交政策多半無需國會背書；他至今努力推動美日韓三方合作，因應北韓持續進展的核子威脅等挑戰。